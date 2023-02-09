Samanyolu Haber /Gündem / AFAD elektrik mühendislerinin yardım etme başvurusunu da reddetti /09 Şubat 2023 14:16

AFAD elektrik mühendislerinin yardım etme başvurusunu da reddetti

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından yıkım yaşanan 10 ilde enkazdan çıkarılan binlerce kişi sokaklarda kaldı. Elektrik Mühendisleri Odası, çadır kentlerin kurulum ve elektrifikasyonuna gönüllü destek için AFAD'a başvurdu ancak AFAD reddetti.

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Kahramanmaraş'taki meydana gelen iki büyük deprem, 10 ilimizde büyük yıkım yarattı. Binlerce kişi enkaz altında kurtarılmayı beklerken enkazdan çıkarılan binlerce kişi de evsiz kaldı. Çetin kış şartlarında bir an önce yaraların sarılması gerekirken AFAD'ın verdiği bir karar tartışmaya sebep oldu. 

Elektrik Mühendisleri Odası, çadır kentlerin kurulumu ve elektrifikasyonu için gönüllü çalışmak üzere AFAD'a başvurdu. Ancak AFAD, söz konusu başvuruyu reddetti.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından AFAD'ın kararını duyurdu. Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Elektrik Mühendisleri Odası'nın çadır/konteyner kentlerin tesisatı ve elektrifikasyonu için gönüllülük esasıyla destek verme taleplerinin AFAD tarafından reddedildiğini öğrendim. AFAD'ın kararı kabul edilemez. Gün husumet değil dayanışma günüdür. Karar gözden geçirilmelidir.
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