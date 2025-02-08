AFAD harekete geçti, 3 kent için alarm verildi





SADECE 1 GÜNDE 3'DEN BÜYÜK 761 DEPREM

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda son günlerde meydana gelen depremler hem Türkiye'de hem Yunanistan'da endişeye neden oldu. Ege Denizi'nde art arda sismik hareketlilik gözlemlenmeye devam ederken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 'Santorini Adası sismik aktivite ve olası risk değerlendirme' toplantısı düzenledi.İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Ege Denizi Santorini Adası ve civarında 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren görülen sismik aktivite sonucu meydana gelebilecek muhtemel daha büyük bir deprem, tsunami veya bir volkanik patlamanın Türkiye kıyıları için oluşturabileceği tehlikeler, alınan önlem ve hazırlıklar AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, uzman bilim insanları ve araştırmacılarla değerlendirildi.Bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:7 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 3’den büyük deprem sayısı 761’e ulaştı. Kaydedilen en büyük deprem 5,2 Mw büyüklüğünde.Depremler Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte ve derinlikleri 5 km ile 25 km arasında değişiyor. Türkiye kıyılarına en yakın deprem 140 kilometre mesafede.Depremler Güney Ege Volkanik Ada yayındaki Santorini Adası’nın 6,5 km kuzeydoğusunda bulunan su altı kratere sahip Kolumbo volkanının olduğu bölgede yoğunlaşıyor.Bölgede bilinen en son volkan patlaması 1950 yılında gerçekleşti. Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda yer alan denizaltındaki diri Yamurgi (Amorgos) fayı üzerinde 1956 yılında 7,5 Mw büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Bölgede halen devam eden sismik aktivitenin olası bir volkanik hareketliliğe yol açma olasılığı az da olsa bulunuyor. Bununla birlikte 2011-2012 yıllarında da benzer bir sismik aktivite yoğunluğu aynı bölgede 14 ay boyunca yaşanmış, ancak herhangi bir volkanik aktiviteye yol açmadığı biliniyor.Olası bir patlama sonucu tarihsel kayıtlarda olduğu gibi volkandan çıkan ince taneli volkanik kül malzemesinin havadan rüzgâr ile taşınması ya da deprem sonrası olabilecek tsunami gibi tehlikelerin etkileri Türkiye'ye kadar ulaşabilir.Toplantıda şu önlem ve kararlar alındı:AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile bilim insanlarından oluşan ve olayı farklı açıdan sürekli takip eden bir kurul oluşturuldu.İzmir, Aydın ve Muğla illerine olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla mobil siren sistemi sevk edildi.Haber alma ve yayma sistemi üzerinden olası acil durumlarda vatandaşlara SMS mesajları iletebilecek mevcut sistem hazır bulunuyor.İzmir, Aydın ve Muğla Valilikleri emrine; Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Sivas ve Samsun İl AFAD Müdürlüklerinden takviye personel ve ekipman görevlendirme yapıldı.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Tsunami Uyarı Sistemi ile AFAD Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) entegrasyonu yapıldı ve bu sayede gelecek tsunami uyarısının doğrudan tüm AYDES kullanıcılarına ve bölgedeki vatandaşlara ulaştırılması sağlanacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından olası bir volkanik hareketlilik durumunda çıkabilecek volkanik gaz ve külün atmosferdeki dağılımını ve hareket yönünü analiz etmek için günlük rapor hazırlanacak.Bölgedeki AFAD İl ve Birlik Müdürlükleri teyakkuza geçirilerek hazırlıklar yapıldı ve bölgedeki destek iller hazır halde bekletiliyor.10 Şubat'tan itibaren AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ile Deprem Danışma Kurulu ve bilim insanlarından oluşan bir heyet, AFAD koordinasyonunda Muğla, Aydın ve İzmir'de bilgilendirme toplantıları gerçekleştirecek.Yunanistan’daki üniversiteler ve araştırma kurumları ile bilimsel anlamda bilgi alışverişi yapılacak.