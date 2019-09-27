Samanyolu Haber /Gündem / AFAD İstanbulluları uyardı /27 Eylül 2019 19:24

AFAD İstanbulluları uyardı

Geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşen 5.9 şiddetindeki depremden sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gerçekleşen depremden sonra olası 'Büyük Marmara Depremi' korkusuyla yüzleşen vatandaşları uyaran açıklamalar yapılıyor. AFAD Koordinasyon merkezi İstanbul'un en riskli deprem bölgelerini açıkladı.

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İstanbul'da paniğe neden olan 5.8'lik depremin ardından vatandaşlar oturdukları bölgenin deprem riskini araştırmaya başladı. Peki olası bir büyük depremde İstanbul'un en tehlikeli ve en güvenli bölgeleri nereler?

İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşanan deprem ve devamından meydana gelen artçı sarsıntılar vatandaşa 17 Ağustos 1999 depremini hatırlattı.

Çok sayıda vatandaş geceyi park ve bahçelerde geçirirken, çok sayıda kişi olası bir büyük İstanbul depreminde hangi bölgelerin daha büyük risk taşıdığını ve hangi bölgelerin daha güvenli olduğunu araştırmaya başladı.

Peki İstanbul'un deprem riski taşıyan bölgeleri hangileri? 

AFAD koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversitelerive Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan yeni haritayla, risk değerlendirmesi yapıldı. 



YÜKSEK DEPREM RİSKİ TAŞIYAN BÖLGELER

Zeytinburnu Ayamama Deresi, Ataköy'ün bulunduğu kesimler, Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları, Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları, Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri), Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları), Kanarya (Firuzköy kıyıları), Esenkent, Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları), Ambarlı ve Haramidere... 

HANGİ BÖLGELER GÜVENLİ

Darıca, Dolayoba, Pendik, Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Çengelköy, Polonezköy, Şile, Haydarpaşa, Altıyol, Bahariye, Kızıltoprak, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Kozyatağı, Altunizade, İçerenköy, Bağdat Caddesi, Fenerbahçe, Söğütlüçeşme (Kurbağalıdere dışında kalan kısımları), Moda (denize bakmayan kısımları), Acıbadem, Koşuyolu, Adalar, Eminönü, Rumelihisarı, Arnavutköy, Etiler, Beşiktaş, Maçka, Nişantaşı, Şişli, Taksim, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Levent, Maslak, İstinye, Tarabya, Sarıyer, Karaköy (rıhtım dışında kalan kısım), Gültepe, Emirgan, Bağcılar, Haraççı ve Taşocağı. İstanbul'un depreme dayanıklı semtleri arasında Şile ise en dayanaklı yer çıktı. 
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