'AFAD' krizi: Almanya'da ambarlar yardım dolu ancak deprem bölgesine gitmesine izin verilmiyor

Merkez üssü Maraş Pazarcık olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan yardım kampanyaları yurt dışında da sürüyor. Birçok ülkede deprem bölgesine gönderilmek üzere temel ihtiyaç malzemeleri toplandı.







Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre Almanya'da ise toplanan malzemelerin "yasal prosedür" gerekçe gösterilerek bekletildiği öğrenildi. Frankfurt başta olmak üzere birçok bölgede toplanan malzemeler ambarlarda bekletilirken, konuyla ilgili konsolosluğa başvuran Türkiye vatandaşlarına ise AFAD dışında hiçbir şekilde yardım gönderilemeyeceğinin söylendiği öğrenildi.





'AMBARLAR İLK GÜNDE DOLDU ANCAK İZİN VERİLMİYOR'

Frankfurt bölgesinde yaşananları Gazete Duvar'a aktaran Kazım Dilekçi, "Depremin ilk saatlerinden itibaren kurumlar hemen devreye girerek duyurularını yaptılar. Buradaki insanlar çok duyarlılar. Eski giyecek malzemeleri yerine çoğu insan gidip mağazalardan alışveriş yaparak yeni şeyler aldı. Üç günlük süre verilmişti ancak daha ilk günde tüm ambarlar doldu. Ama malzemeler gönderilmek üzere bekletiliyor. Konsolosluklara müracaat ediyoruz. Konsolosluklar da AFAD dışında hiçbir şekilde gönderilemeyeceğini ve yasal prosedür uygulanacağını söylüyor. Yardımlar çoğu yerde bu şekilde bekletiliyor" dedi.





'İNSANLAR AFAD'A GÜVENMİYORLAR'

İnsanların AFAD'a güvenmediğini ve topladıkları malzemelerin bir an önce bölgeye gitmesini istediklerini söyleyen Dilekçi, "İnsanlar AFAD'a güvenmiyorlar. Görüştüğümüz insanlar AFAD'ın insanları kurtarma noktasında görevini yerine getiremediği için toplanan malzemelerle çalışma yapmak istediğini düşünüyorlar. İnsanlar buna alet olmak istemediklerini dile getiriyorlar. Yalnızca Frankfurt değil diğer bölgelerde de durumun böyle olduğunu düşünüyoruz. Umarız geri adım atılır da bu malzemeler bir an önce depremzedelere ulaşır. Orada insanların ihtiyacı var. Topladığımız malzemelerin bir an önce yerine ulaştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.