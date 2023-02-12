Samanyolu Haber /Gündem / AFAD saatler sonra duyurdu: 29 bin 605 can kaybı! /12 Şubat 2023 18:44

AFAD saatler sonra duyurdu: 29 bin 605 can kaybı!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu kentlerde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saatler sonra AFAD tarafından güncellenen son resmi verilere göre, 29 bin 605 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem başta Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı


Saat 16.54 itibarıyla can kaybı 29 bin 605, yaralı sayısı 80 bin 278, yıkılan bina sayısı 6 bin 444, “yıkıldı” ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.

Yaklaşık 106 bin 428 kişi deprem bölgelerinden tahliye edildi.

Depremin vurduğu 10 ilde 171 bin 882 binanın incelendiği ve 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğunun belirlendiği bildirildi.

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