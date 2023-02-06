AFAD son rakamı açıkladı: Can kaybı 1121

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın bilgisine göre sabah saat 04.17'de Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.







Bölgede saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.





AFAD deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depreme ilişkin acı tabloyu duyurdu. Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1121 can kaybı olduğunu, 7 bin 634 yurttaşımızın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi.





Tatar, "Şu ana kadar 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. Vatandaşlarımız, buradan vereceğimiz resmi bilgiler dışında hiçbir bilgiye itibar etmesin" dedi.