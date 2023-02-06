Samanyolu Haber /Gündem / AFAD son rakamı açıkladı: Can kaybı 1121 /06 Şubat 2023 16:54

AFAD son rakamı açıkladı: Can kaybı 1121

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1121 can kaybı olduğunu, 7 bin 634 yurttaşımızın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın bilgisine göre sabah saat 04.17'de Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölgede saat  13.24'te 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. 

AFAD deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depreme ilişkin acı tabloyu duyurdu. Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1121 can kaybı olduğunu, 7 bin 634 yurttaşımızın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi.

Tatar, "Şu ana kadar 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. Vatandaşlarımız, buradan vereceğimiz resmi bilgiler dışında hiçbir bilgiye itibar etmesin" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AFAD son rakamı açıkladı: Can kaybı 1121 Sonraki Haber >>

Deprem anında ve sonrasında binalar böyle yıkıldı

Deprem anında ve sonrasında binalar böyle yıkıldı

İşte enkaz altından kurtulma anları

İşte enkaz altından kurtulma anları

Muhabir canlı yayında 7.6 şiddetindeki depremi aktardı

Muhabir canlı yayında 7.6 şiddetindeki depremi aktardı

İşte deprem anında kaydedilen videolar

İşte deprem anında kaydedilen videolar

Enkaz altından video çekererk böyle yardım istedi

Enkaz altından video çekererk böyle yardım istedi

7.4'lik Maraş depreminin ardından yaşananlar

7.4'lik Maraş depreminin ardından yaşananlar

Bursa’da zincirleme kaza.. İşte kaza anı

Bursa’da zincirleme kaza.. İşte kaza anı

Nefes kesen kurtarma operasyonu

Nefes kesen kurtarma operasyonu

Film gibi polis operasyonu

Film gibi polis operasyonu

[Harun Tokak ] Mahalle Mescidi

[Harun Tokak ] Mahalle Mescidi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:06:58