AFAD tarafından gönderilen mesaj korkuttu

AFAD'ın acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranmasına dair cep telefonlarına gönderdiği sesli bildirim, kullanıcıların kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. Twitter Türkiye gündeminde #afad etiketi birinci sıraya yükseldi.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), saat 15.00 sularında cep telefonlarına bilgilendirme amaçlı bir sesli bildirim gönderdi. "Hayati Uyarı Bildirimi" başlıklı mesajda "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız, taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız." ifadelerine yer verildi.