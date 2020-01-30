AFAD toplanan bağışları az gösterdi

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından toplanan bağışlar tartışma konusu oldu. Televizyon programcısı Acun Ilıcalı’nın yaptığı kampanyada toplanan para ile AFAD’ın açıkladığı toplam bağış miktarının örtüşmemesi “Nerede bu paralar” sorusuna yol açtı.







Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için kampanya başlatan televizyon programcısı Acun Ilıcalı, 27 Ocak tarihi itibariyle 73 milyon TL toplandığını ve bu tutarın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) hesaplarına aktarıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu gurur milletimizin… Dün gece 51 milyon TL olarak bildirilen yardım tutarımız, tüm yapılan banka transferlerinin AFAD hesaplarına geçmesiyle birlikte 73 milyon TL’ye ulaştı” dedi.





AFAD 2 GÜN SONRA BAĞIŞ MİKTARINI 71.9 MİLYON AÇIKLADI





Acun Ilıcalı’nın açıklamasından iki gün sonra 29 Ocak tarihinde AFAD da bağışlarla ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı. Açıklamada, toplanan bağış tutarını toplam 71 milyon 909 bin olarak duyurdu.





CHP’Lİ ALTAY: PROGRAM DIŞINDA KİMSE YARDIM ETMEDİ Mİ?





Acun Ilıcalı’nın yatırıldığını açıkladığı tutar ile AFAD’ın açıkladığı tutar arasında fark olduğuna dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında toplanan paranın akıbetini sorarak şunları söyledi:





“Sadece 2 günde 2 milyonluk kayıptan bahsediyoruz. AFAD’ın açıkladığı 71 milyon vatandaşlarımızın katkısı ise, Acun Ilıcalı’nın programında toplanan 73 milyon nerede? Yani Ilıcalı’nın programı dışında hiç kimse mi yardım etmedi? Etti. llıcalı’nın programından ayrı olarak yüzlerce binlerce vatandaşımızın yardım ettiğini biliyoruz. AFAD, Acun Ilıcalı’nın hesaplarına gönderdiği 73 milyonun bile altında bir rakam ortaya koyuyor. Bunu sormak görevimiz, millet adına soruyoruz.”





AFAD’IN SON AÇIKLAMASINDA TUTAR 10 MİLYON ARTTI





İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD bugün (30 Ocak) yaptığı açıklamada ise bağış tutarını güncelledi. Depremin ardından toplanan toplam miktarın 81 milyon 670 bin TL olduğu ifade edilen açıklamada şöyle denildi:





“Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, şu ana kadar, banka hesaplarında 53.895.819 TL, SMS sisteminde 27.774.260 TL olmak üzere toplam 81.670.079 TL yardım toplanmıştır.”





ILICALI ‘DEPREMZEDELER İÇİN KULLANILSIN’ DEMİŞTİ





Bağışların toplandığı gece Acun Ilıcalı canlı yayına bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Sizden bir ricam var. Kampanyadaki önemli miktarı ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz” demişti.





Bu ifadelerin kamuoyunda tartışılmasının ardından ise yeni bir açıklama yapan Ilıcalı sözlerine başka anlamlar yüklenmemesini talep ederek, “Pazar akşamı ülkece çok anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Böyle anlamlı bir gecede paylaşılan bu kadar güzellik varken, yayınımıza bağlanan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız konuşmamıza başka anlamlar yüklenmesini şaşkınlıkla karşılıyorum” dedi.