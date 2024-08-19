Samanyolu Haber /Gündem / AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da şiddetli deprem /19 Ağustos 2024 12:42

AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da şiddetli deprem

AFAD'ın verilerine göre Malatya'da saat 12.02'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

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Geçtiğimiz yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi etkilenen Malatya'da hissedilir depremler sürüyor. AFAD'ın aktardığına göre; saat 12.02'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, depremin merkez üssünü Akçadağ olarak gösterdi. CAN VE MAL KAYBI YOK

Yerin 10.31 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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