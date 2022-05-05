Samanyolu Haber /Gündem / AFAD'da 2 milyon liralık eşyayı gizlice satan depo memuru tutuklandı /05 Mayıs 2022 13:59

AFAD'da 2 milyon liralık eşyayı gizlice satan depo memuru tutuklandı

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde kapatılan Geçici Konaklama Merkezi’ndeki malzemeleri gizlice dışarıya çıkararak satan AFAD’da görevli depo memuru A.D., tutuklandı. Piyasa değeri 2 milyon TL’yi bulan malzemelerin ise kayıp olduğu tespit edildi.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT), İl AFAD Müdürlüğüne bağlı Karkamış Geçici Konaklama Merkezi’ndeki eşyaların görevli memurlarca kamp dışına çıkarılarak satıldığını ortaya çıkardı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ekipler, AFAD’ta görevli depo memuru A.D.’nin kamp içindeki malzemeleri dışarı çıkararak sattığı bilgisine ulaştı. Şüpheli memur ile kampı izlemeye alan Karkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT dedektifleri, A.D.’nin lamba direği, mutfak tezgâhı ve elektrik panosu gibi malzemeleri dışarıya çıkardığını tespit etti.

2 MİLYON TL'LİK MALZEME KAYIP
Şahsı izlemeye alan ekipler, A.D.’yi dün malzemeleri Gaziantep’in 25 Aralık Mahallesi’ndeki bir hurdacıya sattığı sırada kıskıvrak yakaladı. Ekipler, A.D. ile birlikte toplam 4 kişiyi gözaltına alırken, şahıslar jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip Adliyesine sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslardan memur A.D., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Nizip Cezaevine konuldu.

Öte yandan, kampta yapılan incelemelerde ise bulunan beyaz eşya ve soba gibi piyasa değeri 2 milyon TL’yi bulan malzemelerin kayıp olduğunu tespit etti.


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