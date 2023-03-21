AFAD'da şüphe uyandıran 'küçük çaplı' yangın

Maraş merkezli depremlere müdahalede yetersiz kalmakla suçlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Ankara'daki merkezinde bu sabaha karşı şüpheli bir yangın çıktı. AFAD'ın evrak bölümünde çıktığı öğrenilen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olaya ilişkin savcılık soruşturma başlattı.







DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın ulaştığı bilgilere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan AFAD'ın muhasebe/evrak bölümünde 21 Mart (bugün) saat 05:00 sıralarında yangın çıktı. Saat 05.11’de olay yerine ulaşan itfaiye, üç katlı binanın giriş katındaki yangını söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Yangın sonucunda bazı evrakların zarar gördüğü öğrenildi.





SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yangını şüpheli bularak soruşturma başlattı. İtfaiyenin yanı sıra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme Ekipleri de yangının çıktığı bölümde incelemelerde bulundu.







Savcılık, polise güvenlik kamera kayıtlarına el konulması talimatı vererek, görüntülerin incelenmesini istedi. Özellikle evrak bölümünden ayrılan son kişilerin şüpheli olarak ifadesinin alınması talimatı verildi. Ayrıca olayı gören AFAD görevlileri tanık olarak dinlenecek. Polisler ayrıca, yangının çıktığı bölümdeki evrakların ne tür belgeler olduğunu da araştırıp rapor hazırlayacak.





AFAD, 6 Şubat tarihli depremlere müdahale nedeniyle eleştirilerin odağındaydı. Özellikle yangına geç müdahale edildiği, askerin yardıma geç çağrıldığı bu eleştirilerin başında bulunuyordu.





AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD tarafından, binada çıkan şüpheli yangına ilişkin açıklama yapıldı.







Açıklamada, "Bugün saat 05:00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür" denildi.





Açıklamada ayrıca, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.