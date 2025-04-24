AFAD'da tartışmalı 'deprem' toplantısı: AKP Tanıtım Başkanı bile var İBB yok

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından yetkililer harekete geçerek toplantılar düzendi.





Halktv'nin haberine göre İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'a gelerek AFAD Merkezi'nde toplantı yaptı.





Toplantının ardından konuşan Murat Kurum, depremle ilgili yapılan çalışmalarda Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve komşu belediyelerle işbirliği halinde çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.





MURAT KURUM: BELEDİYELERİMİZLE SÜRDÜRÜYORUZ

Kurum, konuya ilişkin şunları söylemişti: "İstanbul'la ilgili yapılması gereken tüm iş ve işlemler AFAD'ımızın koordinasyonunda devreye alınmıştır. Gerek Büyükşehir, gerekse ilçe belediyelerimiz, gerekse, 'Şu an İstanbul’a nasıl yardım edebiliriz?' diyen komşu belediyelerimiz, illerimizden yeni arkadaşlarımızla birlikte sahada çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz."





İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul İl AFAD Merkezi'ne gelerek burada yapılan başka bir toplantıya katıldığı öğrenildi.





ERDOĞAN AFAD MERKEZİNDE

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan; toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve ilgili bürokratların hazır bulunduğunu aktardı.





Ayrıca toplantıda AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'da yer aldı.





AKP TANITIM BAŞKANI VAR, İBB YOK

Ancak toplantıdan yansıyan fotoğraflardan, Bakan Murat Kurum'un söylediği gibi belediyelerle işbirliği halinde bir çalışmanın yapılmadığı gözlemlendi.





16 milyon nüfusuyla en büyük belediye olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir yetkilinin toplantıda yer almadığı görüldü.