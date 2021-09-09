Samanyolu Haber /Gündem / AFAD'dan 7 şehir için uyarı /09 Eylül 2021 22:32

AFAD'dan 7 şehir için uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da "çok kuvvetli" yağış beklendiğini duyurdu.

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AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

AFAD, bir başka duyurusunda ise gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de kuvvetli yağış beklendiğini kaydederek, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.

AFAD'ın 7 il için yayımladığı "çok kuvvetli" yağış uyarısında sel tehlikesi öncesi neler yapılması gerektiğine ilişkin animasyon ve görüntüler de yer aldı.

Vatandaşlara bulundukları yerlerde sele maruz kalma riskini öğrenmeleri çağrısı yapılan uyarıda, sel konusundaki uyarıların sosyal medya, radyo ve televizyonlardan takip edilmesi istendi.

Kısa süreli yoğun yağışların ani sele, uzun süreli yağışların ise nehirlerin taşmasına neden olacağı belirtilerek, "Aile afet planınızı hazırlarken sel riskini göz önünde bulundurun." çağrısı yapıldı.
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