Samanyolu Haber /Gündem / AFAD'dan büyük skandal: 9 aydır hazırlandığı deprem tatbikatını bile yapamadı /26 Kasım 2025 11:21

AFAD'dan büyük skandal: 9 aydır hazırlandığı deprem tatbikatını bile yapamadı

Her depremin veya doğal afetin ardından yeniden tartışılan AFAD, büyük bir skandala imza attı. Beklenen büyük deprem için 9 aydır geniş kapsamlı bir tatbikata hazırlanan kurum 'enkaz hazırlanamadı' gerekçesiyle planı iptal etti.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD, 14 Şubat 2025’te duyurduğu ve Marmara Bölgesi genelinde 26 Kasım’da yapılması planlanan geniş kapsamlı deprem tatbikatını iptal etti. Bu kararın ardından kamu zararı olup olmadığı tartışma konusu oldu. AFAD konuyla ilgili açıklama yaparak kamu zararı olmadığını belirtirken tatbikatın plansızlık nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14 Şubat 2025'te yaptığı duyuru ile 26 Kasım'da Marmara Bölgesi genelinde 'Ulusal Afet Tatbikatı' başlığıyla geniş kapsamlı bir deprem tatbikatı yapılacağını duyurmuştu.

Yaklaşık 9 aydır hazırlıkları süren tatbikat hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildi.

Konunun sosyal medyada tartışılmasının ardından AFAD'dan bir açıklama geldi. AFAD, Marmara Bölgesi’nde yapılması planlanan 'Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırıldığını açıkladı. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmediği duyuruldu.

NEDENİ PLANSIZLIKMIŞ
Halktv'de yer alan habere göre tatbikatın iptal edilmesinin nedeni İstanbul AFAD'dan kaynaklı. AFAD İstanbul'un 17-20 Kasım'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (BM INSARAG) tatbikat ve sertifika sınavına yoğunlaştığı ve bu durumdan kaynaklı bir plansızlık ortaya çıktığı belirtildi. BM INSARAG sınavına hazırlanan İstanbul İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nün tatbikat için gerekli enkazları hazırlayamadığı ifade edildi.
