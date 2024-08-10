Samanyolu Haber /Gündem / AFAD'ın '6 Şubat korkusu': Davalara karşı avukat talep edildi, bakanlık reddetti /10 Ağustos 2024 14:00

AFAD'ın '6 Şubat korkusu': Davalara karşı avukat talep edildi, bakanlık reddetti

6 Şubat depremleri sonrası kurumları hakkında milyonlarca dava açılmasını öngören AFAD, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan avukat talep etmiş. Bu talebin bakanlık tarafından reddedildiği belirtildi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinin etkisi sürerken ve Maraş, Hatay’da yaşayan depremzedeler hala çadırda veya konteynırda yaşamaya devam ediyor.

Büyük felaketin ardından başlarına gelecekleri tahmin eden AFAD’ın, aleyhlerine 1 milyondan fazla dava açılacağını öngördüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan avukat kadrosu talep ettiği öğrenildi. AFAD'ın, 6 Şubat depremleri nedeniyle kurumun hasım mevkiinde olduğu 1 milyondan fazla dava açılacağını öngördü. Bu öngörü kurumun mali raporlarına yansıdı.

Kısa Dalga’dan Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Başkanlık, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığından avukat kadrosu talep etti. Halihazırda kadrolu avukat başına düşen dosya sayısının 2 bin 83 olduğu belirtildi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığının söz konusu talebe olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

Haberde, AFAD'ın doğrudan temin yoluyla avukatlık hizmeti aldığı belirtildi. Bu yolla kurumda görevlendirilen avukatlara 15 Şubat 2024 tarihinden bu yana toplam 2 bin 500 dosya verildiği ifade edildi. Kurumun daha fazla avukat için yıl sonuna kadar yine doğrudan temin yoluna gideceği belirtildi. Kurumun 2023 yılı faaliyet raporunda, deprem nedeniyle kurum aleyhine açılın dava sayısının 3 bin olduğu belirtilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da 1 milyon maddi manevi tazminat davasını muhatap olmasının beklendiği ifade edildi.
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