Afazi teşhisi konan Bruce Willis'in durumu kötüye gidiyor

Geçtiğimiz mart ayında, konuşma, duyduğunu anlama gibi bilişsel yeteneklerini kaybetmesine yol açan afazi hastalığına yakalandığını duyuran 67 yaşındaki aksiyon yıldızı Bruce Willis, uzun bir süredir gözlerden uzaktı.





Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktörün eşi Emma Heming, sık sık sosyal medya hesabından oyuncunun hayatından kareler paylaşıyordu.





2000 yılında yollarını ayırdığı eşi Demi Moore ile bir araya gelen oyuncu, kızı Tallulah'ın sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.





Bu evlilikten Rumer, Tallulah ve Scout adlı üç kızı olan Willis ve Moore, dostluklarının her zaman devam ettiğini sık sık dile getiriyordu.





DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR

RadarOnline'ın haberine göre, aileye yakın bir kaynak, oyuncunun sağlığının son zamanlarda daha kötüye gittiğini ifade etti. Willis ve ailesinin bu nedenle fırsat buldukça bir araya geldiği iddia edildi. Bir kaynağın "Onun sonsuza dek burada olmayacağını biliyorlar bu nedenle her anın tadını çıkarıyorlar" dediği biliniyor.





BRUCE WILLIS’İN HASTALIĞI NE?

Büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktöre, mart ayında 'afazi' teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Ailesi, Willis'in "Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını" duyurmuştu. Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluğun adı. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyar.





Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktöre, mart ayında 'afazi' teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Ailesi, Willis'in "Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını" duyurmuştu. Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluğun adı. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyar.