Samanyolu Haber /Medya / Afazi teşhisi konulan Bruce Willis oyunculuğu bıraktı /31 Mart 2022 07:47

Afazi teşhisi konulan Bruce Willis oyunculuğu bıraktı

Dünyaca ünlü aktör Bruce Wills'in ailesi ünlü oyuncuya 'afazi' teşhisi konulduğunu açıkladı. Aktörün ailesi, Wills'in hastalığı nedeniyle oyunculuk kariyerine son vereceğini duyurdu.

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ABD’li ünlü aktör Bruce Willis’in, afazi rahatsızlığından dolayı sinema oyunculuğunu bıraktığı belirtildi.

Willis’in ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki aktörün afazi hastalığına yakalandığı ve kariyerini sonlandırdığı kaydedildi.

Açıklamada, “Ailesi olarak, sevgili Bruce'umuzun bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konduğunu paylaşmak istedik. Bu nedenle kariyerini bırakıyor" ifadesine yer verildi.

1970’lerin sonunda Broadway’da sahne alarak oyunculuğa başlayan Willis, yarım asırlık kariyeri boyunca Moonlight, Pulp Fiction ve Die Hard gibi öne çıkan onlarca filmde başrol oynadı.

Afazi Nedir?

Afazi; Beynin dil ve konuşmadan sorumlu bölgelerinin tümüne ya da bir kısmına görülen fiziksel hasar veya felç sonucu ortaya çıkan dil ve konuşma bozukluğudur.
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