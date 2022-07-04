Samanyolu Haber /Gündem / AFD’den önemli etkinlik: Gönüllü sporseverler, Yunanistan’daki mağdurlar için pedal çevirdi /04 Temmuz 2022 10:59

AFD’den önemli etkinlik: Gönüllü sporseverler, Yunanistan’daki mağdurlar için pedal çevirdi

Dünyanın çeşitli bölgelerinde ve Türkiye’de hukuksuzluğa uğrayan mağdurların sesini duyurmak amacıyla kurulan Advocates For Dignity (AFD) Derneği, Yunanistan’daki mağdurların yararına sportif etkinlik düzenledi.

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Zafer POLAT- AVUSTURALYA ZAMAN 

Dünyanın çeşitli bölgelerinde ve Türkiye’de hukuksuzluğa uğrayan mağdurların sesini duyurmak amacıyla kurulan  Advocates For Dignity (AFD) Derneği, Yunanistan’daki mağdurların yararına sportif etkinlik düzenledi. Melbourne ve Brisbane şehirlerinde eşzamanlı olarak düzenlenen koşu, yürüyüş ve bisiklet sürüşü (run, walk, ride) etkinliğine çok sayıda kişi katıldı. Sportif etkinlikten elde edilen 16 bin dolar, Yunanistan’daki mültecilere ulaştırılacak. Amity Eğitim Kurumları Prestons Kampüsü’nde start alan etkinlik 60 kilometrelik bisiklet, 5 kilometre yürüyüş ve 10 kilometre  koşu turu şeklinde yapıldı. Etkinlik sonunda, katılımcılar kahvaltı sofrasında bir araya geldi.

YARDIMLAR ARO ARACILIĞIYLA YUNANİSTAN’A ULAŞTIRILACAK

AFD Başkanı Mehmet Saral, düzenlenen program dolayısıyla burada yaptığı konuşmasında dünyanın çeşitli ülkelerindeki mağduriyetlerin durumuna dikkat çekti. Bu tür etkinlikleri vesile kılarak, mağdurların sesi olmaya çalıştıklarını belirten Saral, toplanan bağışların, Austrailan Relif  Organisation (ARO) aracılığıyla Yunanistan’daki mağdurlara ulaştırılacağını söyledi. Saral, toplanan yardımların gıda paketi şeklinde ARO ile Embrace Relief yardım kuruluşu işbirliğiyle muhtaçlara ulaştırılacağını  ifade etti. Saral; “Yunanistan; Suriye, Afganistan, Pakistan ve Türkiye’den gelen mültecilere kucak açıyor. Mülteciler için güvenli bir sığınak merkezi olmuştur. 2021 yılı sonu itibarı ile 100 bin mülteciye ev sahipliği yaptı. Bunlardan yaklaşık 17’bini ise ülke genelindeki kamplarda sığınma taleplerinin kabul edilmesini bekleyen veya reddedilen kişilerden oluşuyor” dedi.

KARTERİS, ETKİNLİK HEYECAN VERİCİ 

Programa, Sydney Yunanistan Festivali Başkanı Nia Karteris de, 5 km’lik yürüyüş kategorisinde katılarak, destek oldu. Karteris, AFD’nin etkinliğine katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, teşekkür etti. İnsanlığın yararına yapılan bu etkinliğin heyecan verici olduğunu söyleyerek; “Geçmişimiz ve inançlarımız ne olursa olsun hepimizin birlik olması önemli. Hepimiz insanız ve hepimiz insanlığın yararı için mücadele etmeliyiz. NSW Yunan toplumuna sizlerle birlikte daha neler yapabileceğimizi konuşmaktan büyük  mutluluk duyuyorum. Bugün yapmış olduğunuz faaliyetinizi tebrik ederim ve  devamını dilerim. Avrupa Birliği’nin cevaplaması gereken çok şey var. Adım atmadılar sınırları kapattılar ve böylece sığınmacıların Avrupa içerisinde seyahat etmesine engel oldular.’’ dedi.


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