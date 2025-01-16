Samanyolu Haber /Dünya / AfD mültecilerin posta kutusuna 'sınır dışı bileti' attı: Seçim öncesi tansiyon yüksek! /16 Ocak 2025 12:23

AfD mültecilerin posta kutusuna 'sınır dışı bileti' attı: Seçim öncesi tansiyon yüksek!

Almanya'da AfD'nin mültecilerin posta kutusuna attığı 'sınır dışı bileti' tartışılıyor. Tartışmalı girişim mülteciler tarafından kaygıyla takip edilirken, Karlsruhe savcılığı ise inceleme başlattı.

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Almanya'da aşırı sağcı Alternative für Deutschland (AfD), Federal Meclisi seçimleri öncesinde Riesa'da düzenlediği parti kongresinde, yeniden göç“ (Remigrasyon) ifadesini parti programına almıştı.

Parti kongresinin hemen ardından Karlsruhe AfD teşkilatının aralarında olduğu en az iki ilçe teşkilatı konuyla bağlantılı göçmen kökenli kişilere posta yoluyla sözde “sınır dışı biletleri” gönderdi.

Alman hükümeti ırkçı partinin “sınır dışı bileti” ile yürüttüğü seçim kampanyasını ‘tatsız’ olarak yorumladı.

İNCELEMEYE ALINDI
Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de gazetecilerin sorusu üzerine, hükümetin mevcut seçim kampanyasının yargı süreci nedeniyle temkinli yaklaştığını belirterek “Böyle bir şey elbette zevksiz. Bunun dışındaki her şey güvenlik makamları ya da kolluk kuvvetleri tarafından ele alınmalıdır. Bu durum karşısında kamuoyu önünde öfke duymak herkesin görevi, bunu yapmanızı tavsiye ediyorum” dedi.

Karlsruhe Savcılığı, 2025 Federal Meclis seçimleri öncesinde dağıtılmaya başlanan AfD'nin “sınır dışı biletlerini” incelemeye alındığını duyurdu.

Dpa'nın haberine göre sosyal medyada bir “sınır dışı bileti” paylaşıldığı ihbarını değerlendiren emniyet birimleri, nefrete teşvik şüphesiyle soruşturma yürütüyor.
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