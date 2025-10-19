AfD Türkiye'ye mi açılıyor? İddialara cevap geldi

Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisine yakınlığıyla bilinen Desiderius Erasmus Vakfı, Cuma günü Türk basınında çıkan, Türkiye'de temsilcilik açmayı planladıklarına dair haberlerin doğru olmadığını bildirdi.





Vakfın, geçmişte AfD ve ondan önce de Hristiyan Demokrat Birlik'te (CDU) siyaset yapan başkanı Erika Steinbach, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirerek "Bir siyasi vakıf olarak dünya genelinde temsilcilikler açma gibi bir niyetimiz yoktur" dedi.





Steinbach ayrıca, "Elbette Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerle bağlantılara sahip olmak istiyoruz. Ancak bunu karşılıklı alışveriş şeklinde yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.





"AfD'den bağımsız hareket ediyoruz"

T24'te yayımlanan Barçın Yinanç imzalı haberin girişinde, söz konusu temsilciliği açmak isteyen aktörün AfD olduğu ve partinin "Türkiye'de sahaya inmeye hazırlandığı" belirtilmişti. Steinbach, DW Türkçe'nin ilgili sorusuna, "Vakfımız, AfD partisinden bağımsız hareket ediyor olmamızdan ötürü, parti adına konuşamaz" yanıtını verdi.





Steinbach ayrıca, vakıflarının Türkiye'de spesifik siyasi veya toplumsal aktörlerle iş birliği yapıp yapmak istemediğine ilişkin soruyu ise yanıtlamadı.





Türkiye'de dört Alman siyasi vakfı var

Almanya siyasi sisteminde, büyük partilere açıkça yakın olmalarıyla bilinen siyasi vakıflar bulunuyor. Söz konusu vakıflar, Almanya içi ve yurt dışında sivil toplum çalışmaları yürütmelerinin yanı sıra aynı zamanda yakın oldukları partilerin düşünce kuruluşları olarak işlev görüyor, raporlar ve stratejik belgeler hazırlıyor.





CDU'ya yakınlığıyla bilinen Konrad Adenauer Vakfı (KAS) ve Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) yakınlığıyla bilinen Friedrich Ebert Vakfı'nın (FES) yanı sıra liberal eğilimli, Hür Demokrat Parti'ye (FDP) yakınlığıyla bilinen Friedrich Naumann Vakfı ve Yeşillere yakın Heinrich Böll Vakfı'nın da Türkiye'de ofisleri bulunuyor. Bu partilerin tümü, son yıllarda hükümette yer almış partiler. Söz konusu vakıflar, Türkiye'de sivil toplumun yanı sıra kendi görüşlerine yakın olan siyasi partilerle de yakın iş birliği yürütüyor. Söz konusu ofislerde Almanların yanı sıra Türkler de çalışıyor.





2013 yılında kurulan ve Federal Alman Meclisi'ne 2017 yılında giren AfD'ye yakın Desiderius Erasmus Vakfı ise hâlâ inşa aşamasında. Almanya'da siyasi vakıflar, kendilerini devletten aldıkları fonlarla finanse ediyor. 2017 yılında kurulan vakıf, şu ana kadar devlet desteği almış değil. Vakıf Cuma günü, konuyla ilgili başvuruyu İçişleri Bakanlığı'na yaptıklarını ve bakanlığın bu konuda yeşil ışık yakmasını beklediklerini duyurdu. Vakfın başkanı Steinbach da, "Destek alma hakkımız var" ifadesini kullandı. Diğer siyasi vakıflar, her yıl devlet bütçesinden yüzlerce milyon euro fon alıyor.





Bugün Almanya'nın en ikinci partisi konumunda olan ve 630 koltuklu mecliste 151 koltuğu bulunan AfD, bazı anketlerde ilk sırada.





Desiderius Erasmus Vakfı'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) yürüttüğü, Türkiye'nin de bir parçası olduğu öğrenci değişim programı Erasmus ile bir ilintisi bulunmuyor.