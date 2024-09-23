AfD'den seçim kutlaması: 'Herkesi sınır dışı edeceğiz'

Brandenburg eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde yüzde 29,2 oy oranı ile, yüzde 30,9 oy alan SPD'nin (Sosyal Demokrat Parti) ardından ikinci olan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin taraftarları, bu sonucu kutladıkları etkinlikte, sözleri "bütün gece eğleneceğiz" olan bir şarkıyı "herkesi sınır dışı edeceğiz" şeklinde değiştirerek söyledi.







DW Türkçe'nin haberine göre Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam'da Pazar akşamı yapılan kutlamaya, AfD'nin Brandenburg eyalet başbakan adayı Hans-Christoph Berndt'in yanı sıra partinin eş genel başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla ile AFD Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke de katıldı.





Çok sayıda genç AfD'linin, Die Atzen isimli grubun şarkısının sözlerini "herkesi sınır dışı edeceğiz" şeklinde değiştirdiği etkinlikte, mekandaki bir panoya da "milyonlarca sınır dışı" sloganı yazıldı. AfD taraftarlarının daha sonra kutlama yapılan mekandan dışarı çıkarak sokakta devam ettiği kutlamada, hep bir ağızdan "Doğu, Doğu, Doğu Almanya" isimli şarkı söylendi. Söz konusu şarkının sözleri şöyle: "Doğuda aile anne, baba, çocuk demektir. Batıdakiler bunu umursamıyor çünkü onlar çok açık görüşlü. Burada doğruluğa önem veririz, birbirimize dikkat ederiz. Batıda Ali aynasızlarla kedi fare oyunu oynar. Doğuda bizim ineklerimiz ve kümesimiz var. Batıda ise LGBTQ ile kafayı yemişler var. Doğu, Doğu, Doğu Almanya."





AfD'nin başarılı seçim sonucunu kutladığı Potsdam'daki etkinliğe, partinin Berlin Eyalet Teşkilat Başkanı Kristin Brinker ile Berlin'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili eski maliye senatörü Peter Kurth da katıldı. Etkinliğe gelen gazeteciler dahil herkesi sıkı bir kontrolden geçiren özel güvenlik elemanlarının yer aldığı etkinliğin olduğu bölgede, polis de kalabalık bir ekiple görev yaptı.







AfD karşıtlarının gösterisi: AfD'ye geçit yok



AfD'lilerin buluştuğu mekana yaklaşık 100 metre mesafede birkaç yüz gösterici bir araya gelerek aşırı sağcı partiye karşı protesto eyleminde bulundu. "Nazisiz Potsdam" ve "AfD'ye geçit yok" yazılı afiş ve pankartların taşındığı barışçıl eyleme katılan bazı göstericiler akşamın ilerleyen saatlerinde, ellerinde büyük bir afişle AfD'nin kutlama yaptığı mekanın önüne kadar geldi. Polisin araya girerek AfD'lilere daha fazla yaklaşmalarına izin vermediği grup daha sonra bölgeden ayrıldı. Sol görüşlü grubun uzaklaştığı anda AfD'liler yine "sınır dışı" şarkısını söyleyerek alkış tuttu.





Alman iç istihbarat kuruluşu Anayasayı Koruma Dairesinin Brandenburg eyalet teşkilatı, AfD'nin eyalet örgütünü şüpheli aşırı sağcı organizasyon olarak kategorize ediyor. Bu "şüpheli" tanımı, "Anayasa'ya karşı çabalar olduğuna dair gerçek bulunduğu" için, söz konusu kategorideki örgütlerin gözetim altında tutulması gerektiğini ifade ediyor. Partinin altı Brandenburg eyalet milletvekili ise Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından net bir şekilde aşırı sağcı olarak sınıflandırılmakta. Bunların içinde AfD Brandenburg Eyalet Başbakan Adayı Hans-Christoph Berndt de bulunuyor.