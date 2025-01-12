AfD'nin başbakan adayı Weidel'dan Rusya’ya kritik mesaj!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayı Alice Weidel, Kuzey Akım gaz boru hattını yeniden faaliyete geçirme sözü verdi.





Weidel, partisinin düzenlediği kongrede yaptığı konuşmada, “Kuzey Akım’ı yeniden devreye alacağız, buna emin olun,” ifadelerini kullandı.





Weidel, partisinin enerji politikalarına yönelik önemli vaatlerde bulunarak, Almanya’nın enerji sektöründe köklü değişikliklere gideceğini ifade etti. Bu değişiklikler arasında:





Rüzgar enerjisi santrallerinin kapatılması: Weidel, rüzgar enerjisi santrallerini “utanç verici rüzgar değirmenleri” olarak nitelendirdi ve bu santrallerin tamamen kapatılacağını belirtti.





Nükleer enerjiye dönüş: Kapalı durumdaki nükleer enerji santrallerinin yeniden devreye alınacağı ifade edildi.





Kömür santrallerinin işletim sürelerinin uzatılması: Kömürle çalışan elektrik santrallerinin faaliyet süresinin uzatılacağı vurgulandı.





Göç Politikası ve Sınır Güvenliği





Alice Weidel, göç konusuna da değinerek Almanya’nın sınırlarını yasadışı göçmenlere tamamen kapatacağını ve geniş çaplı sınır dışı işlemleri başlatacağını belirtti.





Almanya’da Kasım ayında hükümet koalisyonunda yaşanan kriz, Olaf Scholz hükümetine güvensizlik oyuyla sonuçlanmıştı. Maliye Bakanı Christian Lindner’ın Ukrayna’ya destek için harcamaları artırmayı reddetmesi ve Scholz’un politikalarıyla uyum sağlamaması, koalisyon içindeki gerilimi artırmıştı.





Kuzey Akım Hattı ve Patlamalar

Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarında 26 Eylül 2022’de meydana gelen patlamalar hâlâ uluslararası bir tartışma konusu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamaların ardından Rusya’nın bilgi talebinde bulunduğunu ancak yanıt alamadığını ifade etmişti.





Amerikalı gazeteci Seymour Hersh, Şubat 2023’te, patlamaların ABD Donanması dalgıçları tarafından gerçekleştirildiğini öne sürmüştü. Hersh, patlayıcı cihazların Baltops 2022 tatbikatı sırasında yerleştirildiğini ve operasyon kararının ABD Başkanı Joe Biden tarafından alındığını iddia etmişti. Ancak Pentagon, bu iddiaları reddetmişti.





Alice Weidel’in Kuzey Akım’ı yeniden devreye alma vaadi, Almanya’nın enerji politikaları ve Rusya ile ilişkileri açısından yeni bir döneme işaret edebilir. Bu açıklama, uluslararası arenada da yankı uyandıracak gibi görünüyor.