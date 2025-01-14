Samanyolu Haber /Dünya / AfD'ye bir övgü de Lavrov'dan /14 Ocak 2025 20:25

AfD'ye bir övgü de Lavrov'dan

Elon Musk'ın ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da aşırı sağcı Alman parti AfD'yi övdü. Daha önce de Putin AfD hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'da 22 Şubat'ta yapılacak genel seçimler öncesinde aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif (AfD) ve Rusya yanlısı, sağ popülist söylemlerle öne çıkan Sahra Wagenknecht Birliği'ni (BSW) övdü.

Almanya'da demokratik kesimler tarafından eleştirel yaklaşılan her iki siyasi partiyi "Alman ulusal çıkarlarının savunucuları" olarak tanımlayan Lavrov, Moskova'da düzenlediği geniş katılımlı yeni yıl basın toplantısında söz konusu siyasi partilerin açıklamalarında "çok fazla sağduyu" gördüğünü kaydetti.

AfD'nin de Fransa'daki Rassemblement National (Ulusal Birlik) gibi seçmen kitlesini giderek artıran bir parti olduğunu ifade eden Lavrov, toplantı sırasında BSW'nin kurucusu ve başbakan adayı Sahra Wagenknecht'in adını da birkaç kez andı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya ve Fransa'daki sağcı partileri ve BSW'yi kastederek "Almanlar ve Fransızlar kendi ulusal kaderini tayin hakkının ve kimliğinin geri verilmesini istiyor çünkü Brüksel bürokrasisinin bunların büyük bir kısmını usule uymayan bir şekilde gasp ettiğine inanıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

AfD temsilcileri Rus televizyonlarında

AfD temsilcilerinin Rus televizyonlarında yayınlanan tartışma programlarına katıldığını ve Moskova-Berlin ilişkilerinin iyileştirilmesi yönünde açıklamalarda bulunduğunu vurgulayan Lavrov, "Anglosaksonlar" olarak adlandırdığı İngilizler ve Amerikalıların ise sürekli olarak Almanya ve Rusya arasında bir ittifak kurulmasını engellemeye çalıştığını savundu.

Lavrov 2020 yılında AfD Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla'yı Moskova'da kabul etmişti.

Aynı şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de AfD'yi öven bir konuşma yapmış ve "Moskova'nın Rusya ile normal ilişkilerden yana olan güçlerle iş birliğine hazır olduğunu" belirtmişti.

Rus lider geçen yıl St Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forum'da da "AfD'nin eylemlerinde Neo-Nazizme dair hiçbir işaret görmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Önümüzdeki hafta göreve başlayacak olan yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde de yer alacak olan, dünyaca ünlü girşimci Elon Musk'ın da açık bir şekilde AfD'ye destek vermesi son günlerde büyük tartışmalara neden olmuştu.
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