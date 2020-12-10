Afet maddesini delik deşik ettiler!

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nde 589 milyon Türk Lirası tutarındaki ihale 1'inci ve 2'nci etapta olduğu gibi yine özel olarak davet edilen Yıldızlar İnşaat'a verildi.





Yıldızlar’ın 2020 yılında aldığı iki ihalenin toplam değeri 1 milyar 98 milyon lirayı buldu.





14 yıldır tamamlanamayan İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) altyapı işleri, kanunun deprem, afet gibi olağanüstü haller için Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesindeki istisnasi pazarlık usulüyle istenilen şirketlere veriliyor.





ÖZEL DAVETİYE İLE YILDIZLAR İNŞAAT'A 3'ÜNCÜ İHALE





Şeffaf ihalelerde aylar öncesinden yapılan duyurularla tüm kamuoyunun gözleri önünde işleyen süreç, bu ihalede 21/b pazarlık usûlünün avantajlarından faydalanılarak saklandı. İhale yapılıp sözleşmeler imzalandıktan sonra Kamu İhale Kurumu'nun sistemine giriş yapıldı.





İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ortak Altyapı 4'üncü Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi ihalesi sonuç ilanı 30 Kasım'da yayımlandı.





21 Ekim günü İller Bankası'nın Çukurambar'daki binasında kimseye duyurulmadan, özel olarak davet edilen 5 firmanın katılımıyla gerçekleşti.







Yaklaşık maliyeti 613 milyon 632 bin TL olarak belirlenen iş, yaklaşık yüzde 5'lik indirimle 582 milyon 500 bin TL'ye Yıldızlar İnşaat'a verildi. 2 Kasım'da imzalanan sözleşmeye göre 9 Kasım'da başlayan inşaat 400 gün sürecek ve 14 Aralık 2021'de tamamlanacak. Açık usûlde yapılmayan ihalelerde işin tüm detayları, hangi işlerin yapılacağı kamuoyuna açıklanmıyor.





2020'YE KADAR KAMUDAN BÜYÜK İHALE ALMAMIŞTI





Sözcü'nün haberine göre İstanbul Finans Merkezi'nin 1'inci ve 2'nci Etap Altyapı İkmal işleri ihalesi de yine 21/b usulüyle kapalı kapılar ardında özel davetle Yıldızlar İnşaat'a verilmişti.





1968 yılında Diyarbakır'da kurulan Yıldızlar İnşaat 2020'ye kadar çok da büyük ölçekli olmayan kamu ihaleleri alıyordu.





Yıldızlar'ın 2020'de aldığı bu iki ihalenin toplam değeri 1,1 milyar TL'yi buldu.





3'ÜNCÜ ETAP İÇİN DE AYNI TAKTİK





Projenin 3'üncü etabı da şeffaf ve rekabetçi açık usûl yerine yine Kamu İhale Kanunu (Kİ) 21/b maddesine göre pazarlık usulüyle kapalı kapılar ardında istenilen şirkete verilmişti.





104 milyon 965 bin TL yaklaşık maliyet belirlenen 3'üncü etap için 11 Mart'ta düzenlenen ihale 97,6 milyon TL'ye ENAM İnşaat'a verilmişti.





ENAM, Melih Gökçek'in başkanlığı sırasında Kanal Ankara projesini üstlenmişti. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Trabzon Avni Aker Stadyumu yerine inşâ edilecek Millet Bahçesi ihalesi de ENAM'a verilmişti.



