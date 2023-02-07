Samanyolu Haber /Gündem / Afet uzmanı tepki çekti: "İlk 72 saat vatandaş devlete yük olmamalı" /07 Şubat 2023 18:48

Afet uzmanı tepki çekti: "İlk 72 saat vatandaş devlete yük olmamalı"

Kocaeli Üniversitesi Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Serpil Gerdan'ın katıldığı bir programda sarf ettiği "İlk 72 saatte vatandaş devlete yük olmamalı" sözleri pes dedirtti.

Afet uzmanı tepki çekti: "İlk 72 saat vatandaş devlete yük olmamalı"

Habertürk yayınına katılan ve deprem sonrası uygulanan 'ilk 72 saat kuralı'ndan bahseden Kocaeli Üniversitesi Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Serpil Gerdan'ın sözleri, sosyal medyada tepki topladı. 

Gerdan, şunları söyledi:

"İlk 72 saatte vatandaşın aslında hiç kimseden yardım beklemeden, devlete yük yerine katkı olması gerekir diyoruz biz."

Halka verdiğimiz eğitimlerde 2021 afet eğitim yılıydı, 2022 tatbikat yılıydı. Biz eğitimlerde hep dedik ki depremlerde doğru davranış... Ne yapacak vatandaş? Bunu söylerken binaların sağlam olduğunu varsayarak depremde doğru davranışı sergilemesini istiyoruz. Binalarımız enkaza döndüğünde -ezber bozan arka arkaya 2 deprem- bu durum ortaya çıkıyor. Bu kadar yıkım olduğu zaman krizi sağlıklı yönetemezsiniz. Amaç önceden riskleri tespit etmek ve riskleri en aza indirmek. Elimizde ne kadar arama kurtarma ekibi olabilir, buralara yetebilir? Mümkün değil. Sahadan da, arkadaşlarımdan da bilgi alıyorum. Her tarafta yıkım var. Yardımlar da yetemeyecek, zaman alacak. İlk 72 saatte vatandaşın aslında hiç kimseden yardım beklemeden, devlete yük yerine katkı olması gerekir diyoruz biz. Afetzede olabilir ama enkaz altında değilse kendi başının çaresine bakabiliyor olması gerekir. Biz bunları anlatıyoruz ama bu farkındalık var mı? Aslında var, eğitimde görüyoruz ama farkındalığın bir kültüre dönüşme problemi var maalesef. Halen hasarı azaltamıyoruz."
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Afet uzmanı tepki çekti: "İlk 72 saat vatandaş devlete yük olmamalı"

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