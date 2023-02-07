Afet uzmanı tepki çekti:

Habertürk yayınına katılan ve deprem sonrası uygulanan 'ilk 72 saat kuralı'ndan bahseden Kocaeli Üniversitesi Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Serpil Gerdan'ın sözleri, sosyal medyada tepki topladı.







Gerdan, şunları söyledi:





"İlk 72 saatte vatandaşın aslında hiç kimseden yardım beklemeden, devlete yük yerine katkı olması gerekir diyoruz biz."





Halka verdiğimiz eğitimlerde 2021 afet eğitim yılıydı, 2022 tatbikat yılıydı. Biz eğitimlerde hep dedik ki depremlerde doğru davranış... Ne yapacak vatandaş? Bunu söylerken binaların sağlam olduğunu varsayarak depremde doğru davranışı sergilemesini istiyoruz. Binalarımız enkaza döndüğünde -ezber bozan arka arkaya 2 deprem- bu durum ortaya çıkıyor. Bu kadar yıkım olduğu zaman krizi sağlıklı yönetemezsiniz. Amaç önceden riskleri tespit etmek ve riskleri en aza indirmek. Elimizde ne kadar arama kurtarma ekibi olabilir, buralara yetebilir? Mümkün değil. Sahadan da, arkadaşlarımdan da bilgi alıyorum. Her tarafta yıkım var. Yardımlar da yetemeyecek, zaman alacak. İlk 72 saatte vatandaşın aslında hiç kimseden yardım beklemeden, devlete yük yerine katkı olması gerekir diyoruz biz. Afetzede olabilir ama enkaz altında değilse kendi başının çaresine bakabiliyor olması gerekir. Biz bunları anlatıyoruz ama bu farkındalık var mı? Aslında var, eğitimde görüyoruz ama farkındalığın bir kültüre dönüşme problemi var maalesef. Halen hasarı azaltamıyoruz."