Afetzedeler için ‘ücretsiz konut’ teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı Antalya Manavgat'ta 2021'de meydana gelen yangında ve bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlarımızın ücretsiz ev sahibi olma talebini TBMM gündemine taşıdı. Arı'nın daha önce Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.





“MANAVGAT YANGININDA BİN 350 EV 750 AHIR ZARAR GÖRDÜ”





28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınını hatırlatan Cavit Arı, yaptığı konuşmada verdiği kanun teklifi ile ilgili şunları söyledi;





“Bu yangın Manavgat yangını olarak anılmakla birlikte Alanya, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ilçelerimize de sıçradı. O ilçelerimizdeki birçok ormanlık alan ve çok sayıda ev yanarak zarar gördü. Yaklaşık olarak 1.350 ev, 750 ahır bu yangından zarar gördü. Manavgat bölgesinde ve diğer ilçelerdeki ormanlık alanlar, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihalede satıldı. Bir taraftan iktidar, TOKİ aracılığıyla evleri yanan vatandaştan evin %50 bedelini talep etti.





Bedelin yüzde 50’sini TOKİ'nin karşılayacağı, geri kalan yüzde 50’sinin de vatandaştan alınacağı ifade edildi. İnşaatlara başlandı. Vatandaşa açık sözleşmeler imzalatıldı, kaç para ödeyeceğini bilmeden bugünlere gelindi. Evlerin bir kısmı teslim edildi ancak hâlâ kaç para ödeyeceği ifade edilmedi. Bizim kanun teklifimiz de vatandaştan alınacak olan yüzde 50 bedelin; bölgede yangın nedeniyle satılan orman ağaçlarından karşılanması şeklinde”





“DEPREMZEDELERİN KONUTLARINI 5 KURUŞ ALMADAN YAPACAĞIZ”









6 Şubat depremlerinde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirten Arı, konuşmasına şöyle devam etti; “Bununla birlikte depremde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 820 bin civarında bina söz konusu.





İktidar diyor ki: “Binaları biz yapacağız ve bunun karşılığında iki yıl ödemesiz, yirmi yıl vadeli ev satacağız.” Genel Başkanımız ve 13’üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki, ‘15 Mayıs’tan sonra yıkılan ev kiminse eviyle birlikte binasını tamamlayacağız, anahtarını teslim edeceğiz, beş kuruş da para almayacağız. Bu arada iktidar depremden bugüne elli bir gün geçti, enkazın neredeyse tamamı daha ortada duruyor, çadır sorunu çözülememiş, konteyner sorunu çözülememiş. Şimdi siyaseten, seçime dönük, seçim malzemesi yapmak adına ‘Konut ve altyapı ihalesi yapıyoruz.' deniyor. Bunlar göstermelik işler, daha enkazı toplayamamışsın, bu temeller nereye atılmış, sormak lazım. Hangi teknik incelemeler yapıldı, zemin etütleri yapıldı mı, hangi proje uygulanacak; bunların izahı gerekir. Ama tahmin ediyorum ki siyasi malzeme olsun diye atıldığı söylenen temeller bunlar.





Cumhurbaşkanı tarafından görkemli bir törenle temelini attığınız Defne Yeni Devlet Hastanesi. Vatandaşlarımız görsün, Devlet Hastanesi temeli ve yine Antakya Yeni Devlet Hastanesi temeli. Vatandaşlarımız bunu görsün. Siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz, milletle dalga mı geçiyorsunuz? İşte, sizin temel atma vaadiniz bu. Bu halk sizin bu oyununuza gelmeyecek, size sandıkta gereken cevabı verecek.”





“ANTALYA'DA TOKİ'NİN YAPACAĞI 7 BİN EV NEREYE YAPILACAK”





TOKİ tarafından emekliye, dar gelirliye, şehit yakınlarına, gençlere satılmak üzere başlatılan Yeni Evim kampanyası olduğunu hatırlatan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı; “Antalya’da 7 bin konut yapılacak denildi; bu inşaatların nereye yapılacağını sordum, hangi taşınmaza, hangi ada parsele yapılacağına dair 24 Ocak 2023 tarihinde sordum, hâlâ bir cevap yok. Sizin deprem bölgesine yapacağız dediğiniz konutlar da bu vaziyette. Böyle göstermelik, sahte temeller ve yine olmayan ada parsele yaptık denilen inşaatlar.





Sonuç itibariyle inşallah iktidarımızda halkımızın sorunlarını biz çözeceğiz. 15 Mayıstan sonra yıkılan ev kiminse, binasıyla eviyle tamamını yapacağız, anahtarını teslim edeceğiz, beş kuruş da para almayacağız. Bu çerçevede öncelikle Manavgat’ta evi yanan vatandaşlarımız ve yine depremde zarar gören vatandaşlarımızın evlerinin ücretsiz yapılmasına dair olan kanun teklifimizin kabulünü arz ve teklif ediyorum dedi. Arı'nın kanun teklifi AKP ve MHP oyları ile reddedildi.