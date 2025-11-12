Af istedi: Trump, Netenyahu için devreye girdi!

Trump mektubunda, “En az 3.000 yıldır aranan barışı birlikte sağladığımız bu tarihi dönemde, savaş zamanı güçlü ve kararlı bir lider olan Netanyahu’yu affetmenizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İsrail yargısına saygı duyduğunu vurgulasa da, Netanyahu’ya yönelik davaların “siyasi ve haksız” olduğunu savundu.



Netanyahu, milyarderlerden 260 bin dolar değerinde puro, mücevher ve şampanya aldığı ve karşılığında siyasi çıkar sağladığı iddialarını reddediyor. Diğer iki davada ise medya kuruluşlarından daha olumlu haberler yapılması için pazarlık yaptığı suçlamasıyla yargılanıyor.



Herzog’un ofisi, Trump’a duyduğu “yüksek saygıyı” dile getirerek teşekkür etti ancak “af taleplerinin yasal prosedürler çerçevesinde resmi olarak sunulması gerektiğini” hatırlattı.



Netanyahu, 2022 sonunda göreve geldiğinde yargının yetkilerini sınırlamayı öngören reformlar önermiş, bu adımlar ülke genelinde büyük protestolara yol açmıştı. Gösteriler, Ekim 2023’te Gazze saldırısının başlamasıyla durulmuştu.



Trump ise uzun süredir kendi yargı süreçlerini de “siyasi cadı avı” olarak nitelendiriyor ve benzer biçimde, Netanyahu’nun da “adalet değil siyasetle yargılandığını” öne sürüyor.