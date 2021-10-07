Samanyolu Haber /Gündem / Afgan çete lideri Türkiye'ye mi sığındı? /07 Ekim 2021 12:14

Afgan çete lideri Türkiye'ye mi sığındı?

Almanya'yı alarma geçiren çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu öne sürüldü. Alman polis memurlarını ölümle tehdit eden Ahmadi'nin Instagram hesabında Türkiye'den çok sayıda paylaşımı bulunuyor.

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Afgan çete lideri Türkiye'ye mi sığındı? 'Bizi kızdırmaya devam ederseniz Afganları üzerinize salarım'
Odatv'nin haberine göre, Almanya'da çete lideri Sanger Ahmadi, Alman polis memurlarını ölümle tehdit etti. 35 yaşındaki Sanger Ahmadi yetkilileri alarma geçirdi. Focus'un haberine göre çete lideri yayınladığı videoda, rahat bırakılmaması durumunda Frankfurt'ta yaşayan Afganları cinayete teşvik edeceğini açıkladı.

"AFGANLARI SALARIM"

“Lions-Cartel” adlı uyuşturucu çetesinin başında olan Ahmadi beş federal eyalette 30 suç isledi. İşlediği suçların ardından 2017 yılında Afganistan'a sınır dışı edildi. Yayınladığı videoda Alman polisini hedef alan çete lideri "Frankfurt ve çevresinde yeterince Afgan var. Hepsi de sınır dışı listesinde ve her şeyi yapmaya hazırlar. Eğer bizi kızdırmaya devam ederseniz, sınır dışı listesinde yer alan 100 Afgan'ı üzerinize salacağımdan emin olun.” açıklamasında bulundu.

POLİSLERE KORUMA

Video sonrası Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Alman Polis Teşkilatı Başkanı Rainer Wendt polis ailelerinin ve yakınlarının yakın korumaya alınacağını belirtti.



"ÇETE LİDERİ TÜRKİYE'DE"

Sanger Ahmadi eylül ayının ortalarında Instagram'dan yayınladığı videoda ikametgahının değiştiğini, yeni evinin İstanbul olduğunu açıklamıştı.

Ahmadi haberlerin ardından ise yanlış anlaşıldığını iddia ederek özür videosu yayınladı. Ahmadi şunları söyledi:

“Bild gazetesinde yayınlanan haberi defalarca izledim. Kim hazırladı bunu bilmiyorum. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Bizler sadece Almanya'ya değil, Avrupa Birliği'ne de çoğu şey için müteşekkiriz. Ve tekrardan bütün Almanya'dan, polislerden, polis ailelerinden, ilgili makamlardan özür dilerim. İnsanlar hata yapar, bu da benim bir hatam oldu. O duruma düşmemem gerekiyordu, ama hatamı anladım. Umuyorum ki özrümü kabul edersiniz. Kimseyi incitmeyeceğimizden emin olabilirsiniz. Sizlere garanti ederim...”

İÇİŞLERİ'NDEN YANIT YOK

Odatv olayı İçişleri Bakanlığı'na sordu. Odatv, "Ahmadi Türkiye'ye yasadışı mı girdi, hakkında bir karar veya girişim var mı, Kırmızı Bülten'le aranan biri mi, Almanya'nın bir hamlesi var mı?" sorularını yöneltti ama cevap alamadı.  

SUÇ ÖRGÜTÜ İSTİLASI

Son yıllarda Nadir Salifov, Guram Chikhladze, Çetin Gören, Nejat Daş ve Hakan Ayık gibi birçok suç örgütü liderinin Türkiye'den yolunun geçmesi dikkatleri çekmişti.
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