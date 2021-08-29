Samanyolu Haber /Gündem / Afgan göçmenler Edirne'ye akın etti /29 Ağustos 2021 11:40

Afgan göçmenler Edirne'ye akın etti

"Yunanistan sınır kapılarını açtı" söylentileri üzerine Afgan göçmenlerin akın ettiği Edirne'de güvenlik önlemleri artırıldı.

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Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan daha önce Türkiye'ye gelen göçmenler arasında, 'Yunanistan, Edirne'de sınır kapılarını açtı. Sınır kapıları, 28-31 Ağustos tarihleri arasında açık tutulacak' paylaşımlarıyla söylentiler hızla yayıldı. Paylaşımları okuyan bazı Afganistanlılar, söylentilere inanarak, daha iyi bir yaşam için Avrupa umuduyla Edirne'ye akın etti. Büyük bir umutla sınırdaki kente akın eden Afgan göçmenler, sınır kapılarının açılmadığını gördü.
GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Edirne'de yaşanan gelişmelerin ardından güvenlik güçleri denetimleri artırdı. Jandarma ve polis ekipleri, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında, yaptığı denetimlerde çok sayıda Afganistanlı göçmen gözetim altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nden Pazarkule Sınır Kapısı'na giden kara yolunda önlem alarak, gelen göçmenleri geri çevirdi. İl girişinde de polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak, gelen araçlar üzerinde uygulama yaptı. Otogar ve yolcu otobüsleri içinde Afganistanlı göçmenlerin kentte girmeleri önlendi. Göçmenlerin bir kısmı yaşadıkları illere geri dönerken bir kısmı da kentte bekleyişlerini sürdürüyor.

SÖYLENTİYE İNANIP EDİRNE'YE GELDİLER

Yunanistan'ın kapılarını açtığı söylentisine inanarak Avrupa'da yaşam umuduyla Edirne'ye gelen Afganistan uyruklu Nurullah Vahip, "Yunanistan sınır kapılarını açtığı paylaşımı yapıldı biz de bunun için Edirne'ye geldik. Avrupa'ya gidip orada yaşamak istiyorum. Ben de Pazarkule Sınır Kapısı'na gittim ve kapının kapalı olduğunu gördük. İstanbul'dan taksi tutup buraya geldik. Daha önce Yunanistan'a kaçak geçtim ve orada beni yakalayıp geri gönderdiler. Şimdi tekrar Yunanistan'a gitmek istiyorum" dedi.

Afganistanlı Şehmuz Kavaka da, "Bize Yunanistan'ın sınır kapısının açıldığını söylediler, bu yüzden Edirne'ye geldik. Amacım Yunanistan'a oradan da Avrupa ülkelerine geçiş yapmak. Yapılan paylaşımın gerçek olmadığını gördük ama gelmiş bulunduk. Arkadaşlarımla birlikte Yunanistan'a gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Yunan güvenlik güçlerinin sınırda tedbirlerini artırdığı görüldü. Yunanistan'ın sınırda yükselen dikenli telleri artırıp, devriyeleri sıklaştırdığı belirtildi.
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