Afgan göçmenlere göz yummanın ardında bu çirkin plan mı var?

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü "Afganlara göz yumma sebebi iş gücü ihtiyacı!" başlıklı yazısında TÜİK tarafından açıklanana işsizlik verilerini değerlendirdi.





Aktaş, yazısının "Bu bir pembe yazıdır" başlıklı bölümünde, şu ifadelere yer verdi:





"Türkiye ekonomisi ağırlıkla baz etkisi sayesinde de olsa ikinci çeyrekte yüzde 20-25 aralığında büyüyecek mi, büyüyecek. Sanayi üretimi tırmanıp gidiyor mu, gidiyor.

Pandemide işini kaybedenlere fazlasıyla destek sağlanmış, kimse mağdur olmamış. Bu yüzden işgücüne dahil olmayan nüfus son aylarda yeniden artmaya başlamış. Son üç aya bakın; nisan, mayıs ve haziran aylarında tam 799 bin kişi işgücü piyasasından çıkmış, 'Çalışmak istemiyorum' demiş. Çalışmaktan kaçınanı zorla çalıştıracak halimiz yok ya! Demek ki bu kişiler işe ihtiyaç duymuyor, gelirleri yeterli.

Çalışmak isteyenlerin azaldığını işgücündeki düşüşten de görüyoruz zaten. İşgücü mayıs ve haziran ayları toplamında 553 bin kişi geriledi.

Türk halkı artık refaha ulaşmış olmaktan ötürü çalışmak istemiyor, bu açık. İşsiz olanlar da iş beğenmedikleri için o durumdalar; yoksa iş bulamadıklarından değil.









"Şimdi anlaşılmıştır umarım Türkiye'nin Afgan göçmenlere niye kucak açtığı. Hepsi genç, hepsi çalışma çağında binlerce Afgan Türkiye'ye geliyor. Bir dönem Türk işçisi nasıl Alman ekonomisine katkıda bulunmuşsa, şimdi onlar da Türk ekonomisine katkıda bulunacak, Türk sanayisinin daha da ileri gitmesini sağlayacak.

"Şu durumda geriye bir tek seçenek kalıyor; ithal işgücü" ifadelerini kullanan Aktaş, ş değerlendirmede bulundu:Yoksa Türkiye’nin sınırlarının kimilerinin ileri sürdüğü gibi yol geçen hanına döndüğü, dönebileceği düşünülebilir mi, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını böylesine herkesin girebileceği bir halde bırakır mı?"