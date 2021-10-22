Afgan mültecilerden şok iddia!

Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Türkiye’ye Afgan göçmen akını olacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda ABD Başkanı Joe Biden’e söz verdiği iddiası sonrası İran sınırından Türkiye’ye geçişler azaldı, sınırdaki kontroller de sıklaştırıldı. Buna rağmen Afgan göçmenler Türkiye’ye geçmeye devam ediyor.







Kronos’un Van’da görüştüğü Afgan göçmenler, Türk sınır güçleri tarafından dövüldüklerini, çırılçıplak soyulduktan sonra İran’a yasa dışı bir yöntemle geri gönderildiklerini iddia etti. Geçen hafta Tatvan’a kadar ulaşan bir Afgan göçmen ikinci kez şansını deneyerek geldiği Van’da, sınırda dövülerek, çırılçıplak soyularak geri itildiklerini anlattı.





ONLARI İSTANBUL’A GÖTÜRECEK KAÇAKÇILARI BEKLİYORLAR





Van’ın yoksul mahallelerinden birinde, yaşları 15 ila 25 arasında değişen 44 mülteci bir barakanın kenarında oturuyor. Kış koşullarının kendisini iyiden iyiye hissettirdiği, gündüz vakti bile soğuk olan kentin bakımsız bir sokağında ısınmak için birbirine sokulmuş kedilerini İstanbul’a götürecek kaçakçıları bekliyorlar.





GERİ İTİLDİ, YİNE GELDİ





Bir ayağı yürümekten şişmiş ve aşınmış olan 24 yaşındaki Afgan, “ikinci defa geliyorum” diyor. Geçen hafta Tatvan’a kadar ulaşmış ama kolluk kuvvetleri tarafından yakalandıktan sonra otobüslere bindirilerek sınırdan İran’a geri itilmiş. Bugün bir kez daha Van’da ve yakalanmamak için ekstra özen gösteriyor.





‘TÜRK ASKERİ KIYAFETLERİMİZİ YAKIYOR, İRAN TARAFINA ÇIRILÇIPLAK GÖNDERİYOR’





Yüzümü göstermeyin ve nerede olduğumu söylemeyin diyor bize. İkinci kez Van’a kaçak yollarla girmeyi başarmış. O da sınır güçleri tarafından dövüldüğünü ve üzerindeki kıyafetlerin alındığını ve yakıldığını iddia ediyor. Hatta “Askerler kıyafetlerimizi yakıyor, çıplak bırakıyor ve İran tarafına çırılçıplak gönderiyor. İster kar olsun ister yağmur olsun fark etmiyor” diyor. Aynı kafile içerisinde bulunan bir diğer göçmen ise askerlerin rüşvet almadığını ancak göçmenler kullanmasın diye tüm paraları kıyafetlerle beraber yaktığını, sadece Türk parasını yakmadan iade ettiğini iddia ediyor.





Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, “durumu yakından izlediğini” kaydederek, sığınma talepleri reddedilenler de dahil olmak üzere Afgan vatandaşlarının zorla geri gönderilmesinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

