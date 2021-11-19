Afgan sığınmacılar yine yollarda









Bahar aylarında, sığınmacı akını nedeniyle, oldukça yoğun olan Bitlis-Diyarbakır karayolu, Türkiye’nin İran sınırında aldığı önlemlerden sonra sakinleşti. Daha önce neredeyse her gün, 10-20 kişilik gruplar halinde yaya seyahat eden sığınmacılar, aylardır görünmüyordu.Ancak sığınmacılar son günlerde yeniden karayolunda görülmeye başlandı. İran sınırını kaçak yollardan geçen sığınmacılar, havaların soğumasına rağmen, bazen araçlarla bazen yürüyerek Diyarbakır’a ulaşmaya çalışıyor.





Hedef bu kez Avrupa





VOA Türkçe, Diyarbakır’a doğru yürüyen üç Afgan sığınmacının yolculuklarına tanıklık etti. 20 gün önce Afganistan’dan çıkan üç arkadaş, bazen yürüyerek bazen de araçla Diyarbakır’a geldi. Bunlardan biri 18 yaşındaki Nurmemed Turabi’ydi. Taleban’dan sonra Afganistan’da durumun daha da kötüleştiğini söyleyen Turabi, dağ yollarını kullanarak Türkiye’ye geldiklerini söyledi. Türkiye’den Avrupa’ya gitmek istediğini vurgulayan Turabi, Taleban’dan sonra işsizliğin arttığını ifade etti. Önce İstanbul’a ulaşmaya çalışacağını söyleyen Turabi, “





Afganistan’da hiç iş yoktu, savaş vardı. Savaş nedeniyle kaçtık. Daha önce bazen işçi olarak çalışabiliyordum. Ancak Taleban’dan sonra ne iş kaldı ne de başka bir şey. Taleban geldikten sonra her şeyi tarumar etti. Şimdi kendi hükümetini kurmaya çalışıyor. İş yok güç yok biz de kaçıp geldik. İstanbul’ oradan belki İtalya’ya ya da Almanya’ya gideriz” dedi.



