Afganistan 6.3'le sarsıldı

Deprem, pazar gecesi yerel saatle 01.00 sularında Mezar-ı Şerif kenti yakınlarında meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini ve “önemli can kayıplarına yol açabilecek” turuncu alarm seviyesinde olduğunu duyurdu.



Sağlık bakanlığı, 530’dan fazla yaralı bulunduğunu açıkladı. Balkh vilayeti Taliban sözcüsü Hacı Zaid, Şolgara bölgesinde çok sayıda kişinin yaralandığını, bazı bölgelerde ise hafif hasar ve küçük yaralanmalar bildirildiğini söyledi.



Deprem, Özbekistan ve Tacikistan’dan Afganistan’a gelen elektrik hatlarını da etkileyerek ülke genelinde geniş çaplı bir elektrik kesintisine neden oldu. Başkent Kabil’de polis güçleri “durumu yakından takip ettiklerini” açıkladı.



Afganistan, Hint ve Avrasya levhalarının kesişim noktasında yer aldığı için sık sık depremlerle sarsılıyor. Ülkedeki zayıf altyapı ve dayanıksız yapı malzemeleri, bu tür felaketlerde can kayıplarını artırıyor. Ağustos ayında ülkenin doğusunda meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde 1.100’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.