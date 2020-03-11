Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan, barış sebebiyle tutuklu binlerce Taliban üyesini serbest bırakıyor /11 Mart 2020 11:15

Afganistan, barış sebebiyle tutuklu binlerce Taliban üyesini serbest bırakıyor

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD-Taliban arasında imzalanan barış anlaşması kapsamında mahkum Talibanların serbest bırakılmasıyla ilgili kararı duyurdu.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 14 Mart'tan itibaren 1500 mahkum Taliban serbest bırakılacak. Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla da her iki haftada bir 500 mahkum olmak üzere geri kalan 3 bin 500 mahkum serbest kalacak.

Açıklamada, Gani'nin Afganlar arası müzakerelerin başlamasının önünü açması ve iyi niyet göstergesi olarak bu kararı imzaladığı bildirildi.

İkinci etapta serbest bırakılacak mahkumlar için şiddetin önemli ölçüde azaltılmasının şart koşulduğu açıklamada, serbest bırakılacakların tekrar savaşa katılmayacakları yönünde yazılı taahhütlerinin de alınacağı kaydedildi.

Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, daha önce yaptığı açıklamada, ABD-Taliban anlaşması kapmasında yapılacak esir takası konusunda ABD yetkililerine mahkum listesi verdiklerini ve o listeye göre Taliban mahkumlarının serbest bırakılmasını istediklerini belirtmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Afganistan, barış sebebiyle tutuklu binlerce Taliban üyesini... Sonraki Haber >>

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını Bakan duyurdu!

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını Bakan duyurdu!

Stockholm-İstanbul uçağında koronavirüsü şüphesi!

Stockholm-İstanbul uçağında koronavirüsü şüphesi!

3 milyon dolarlık Lamborghini'yi parçaladı

3 milyon dolarlık Lamborghini'yi parçaladı

Sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı

Sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı

Barcelona'dan halı sahaya...

Barcelona'dan halı sahaya...

Bahçeli'den 'kronometreli bekletmeye' tepki: Küstahlık, terbiyesizlik, alçaklık

Bahçeli'den 'kronometreli bekletmeye' tepki: Küstahlık, terbiyesizlik, alçaklık

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi

Arnavutluk'ta yeni bir kaçırma vak'ası daha!

Arnavutluk'ta yeni bir kaçırma vak'ası daha!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:14:16