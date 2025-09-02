Afganistan depreminde zamana karşı yarış: Ölü sayısı bini geçti

Afganistan'ın Celalabad kenti yakınlarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybı yükseliyor.





DW Türkçe'nin haberine göre bölgede faaliyet gösteren Afgan Kızılayı, depremin ardından şu ana dek bin 124 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.





Yaralı sayısını ise en az 3 bin 251 olarak duyuran Afgan Kızılhaçı, depremde 8 binden fazla evin yıkıldığını bildirdi.





Zamana karşı yarış

Afganistan'da depremin ardından enkaz altında kalanlara ulaşılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.





Kunar eyaletinin afetle mücadele biriminin başındaki İhsanullah İhsan, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada "operasyonların gece boyunca sürdüğünü" belirtti. İhsan "uzak köylerdeki" yaralı insanların hâlâ hastaneye tahliye edilmeyi beklediğini söyledi.





AFP deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine katılan köylülerin çıplak elle enkaz temizleyerek bu çalışmalara destek verdiğini bildirdi.





Pakistan da sallandı

Pakistan sınırı yakınlarındaki 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı şoklar da yaşanıyor. Merkez üssünün Celalabad kentine 27 kilometre uzaklıkta olduğu açıklanan ana deprem, Afganistan'ın başkenti Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a dek geniş bir alanda binaları sallamıştı.





Afganistan'da 7 Ekim 2023'te meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde de yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. Taliban hükümeti bu depremde en az 4 bin kişinin öldüğünü duyurdu. Birleşmiş Milletler ise can kaybının bin 500 civarında olduğunu duyurdu. Bu deprem, Afganistan'da son yıllarda gerçekleşen en büyük doğal afet olarak kayıtlara geçti.