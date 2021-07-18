Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan’ın yarısından çoğu Taliban’ın kontrolünde /18 Temmuz 2021 17:41

Afganistan’ın yarısından çoğu Taliban’ın kontrolünde

NATO görevinin resmen olmasa da fiilen sona erdiği Afganistan’da, Taliban ülkenin yarısından çoğunu kontrolü altına aldı. Afganistan ekonomisi açısından büyük önem taşıyan iki sınır kapısı da Taliban’ın egemenliğinde.

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Afganistan'daki NATO güçlerinin ülkeden tamamen çekilmesine sayılı günler kala Taliban, giderek daha geniş bölgeleri kontrolü altına alıyor. Alman haber ajansı dpa'nın ilgili araştırmasına göre radikal İslami örgüt halihazırda, ülkenin idari merkezlerinin yarısından çoğunda egemen hale gelmiş durumda. Afganistan'ın 34 eyaletinde bulunan 400 idari merkezden yaklaşık 210'unun kontrolünü ele geçiren Taliban'a karşı hükümet 110 civarında merkezde egemenliğini koruyor. Yaklaşık 80 idari merkezin hangi tarafın yönetiminde olduğu ise şu an için belirsiz.

Taliban'ın Mayıs ayında başlayan operasyonları

Afganistan'daki NATO güçlerinin çekilmeye başladığı geçen Mayıs ayında Kabil hükümeti güçlerine karşı birçok bölgede saldırıya geçen Taliban kısa sürede 150'den fazla merkezi kontrolü altına aldı. Örgüt bu saldırılarına, 1990'lı yıllarda kendine karşı en büyük direncin olduğu ülkenin kuzey bölgelerinden başladı. Uzmanlar bu tavrın ardında, olası yeni bir direncin ya da muhalif örgütlenmenin baştan kırılması stratejisi yattığını ifade ediyor.

Taliban ele geçirdiği çok sayıda merkez dışında, stratejik açıdan önemli birçok karayolunu ve sınır kapılarında da kontrolü altına almış durumda. Bu sınır kapıları arasında, Afganistan için en önemli üç kapıdan ikisi olan Pakistan hududundaki Spin Boldak ve İran sınırındaki İslam Kale de bulunuyor. Böylece bu kapılardan giriş çıkışların kontrolünü ele geçiren Taliban, Kabil hükümeti için hayati önem taşıyan ekonomik bağlantıları da kesmiş oluyor.

Sadece Türk ve Amerikan askerleri kaldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkedeki Amerikan askeri varlığının 31 Ağustos'ta sona ereceğini duyurmuştu. NATO ise henüz Afganistan görevinin bitiş tarihi ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı ancak yaklaşık 20 yıldır devam eden görev fiilen sona erdi.

Ülkede şu an sadece Türk ve Amerikan askerleri bulunuyor ve bunlar da NATO çatısı altında değil, kendi ulusal karargahlarının komutasında görev yapıyor.
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