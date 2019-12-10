Afganistan savaşı: ABD halkına düzenli olarak yalan söylenmiş

Sigar'ın (Afganistan'ın Yeniden İnşa Edilmesi İçin Özel Genel İncelemeci'nin Ofisi) Lessons Learned projesi kapsamında toplanan ve 3 yıllık bir hukuki sürecin ardından Washington Post tarafından yayımlanan mülakat deşifreleri, savaş sırasında görev yapan ABD yönetimlerinin Afganistan konusunda doğruları aktarmadığını gösteriyor.







ABD'nin Afganistan'daki savaşı ile ilgili birçok belgeyi ortaya çıkaran Sigar'ın başkanı John Sopko, Washington Post'a yaptığı açıklamalarda, "ABD halkına düzenli olarak yalan söylenmiş" dedi.





Belgelerde yer alan iki ayrı kişinin iddiasına göre ABD'li yetkililer halka savaş kazanılıyormuş gibi göstermek için istatistikleri manipüle etti. Aynı yetkililer farklı ABD hükümetlerinin Washington'un para yardımlarını çalan yozlaşmış Afgan yetkilileri görmezden geldiğini belirtti.





Belgelerde ABD Başkanları George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump'ın birçok kez savaş hakkındaki durumu 'abartarak' halka aktardığı belirtiliyor. Belgelerde birçok yetkilinin bu durum hakkında çelişkili görüler sunduğu bildirildi.





2016'daki mülakatta bir üst düzey ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Yetkilisi, "Doğru ölçüler yaratmak mümkün değildi. Eğitilen asker, şiddet düzeyi, kontrol edilen bölgeler gibi ölçüler denedik ama hiç biri durumun gerçekliğini göstermiyordu. Ölçüler savaş boyuncu hep manipüle edildi" diye konuştu.





Afganistan'da karşı istihbarat görevi yapan bir asker olan Bob Crowley, "Alınan her veri en iyi resmi göstermek için değiştiriliyordu" ifadelerini





Mülakatlar verildiği sırada birçok asker kayıtların gizli tutulacağını düşünüyordu. Washington Post, Sigar'ın deşifrelerini istemek için iki kez federal mahkemeye gitti.





Belgelerin yayımlanmasının ardından birçok uzman bu deşifreler ile 'Pentagon Papers' (Pentagon Dosyaları) arasındaki benzerliklere dikkati çekti. New York Times tarafından yayımlanan dosyalar ABD'nin Vietnam'daki başarısızlığının nasıl üstünün örtüldüğünü gösteriyordu.





ABD, Afganistan'daki savaş için 1 trilyon dolar harcadı. Savaş sırasında Afganistan'da görev yapan 2 bin 300 ABD'li hayatını kaybetti ve 20 binden fazlası yaralandı. Savaş sırasında on binlerce Afganistanlı sivil hayatını kaybetti.