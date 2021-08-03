Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan Savunma Bakanı'nın evine bombalı saldırı düzenlendi /03 Ağustos 2021 22:09

Afganistan Savunma Bakanı'nın evine bombalı saldırı düzenlendi

ABD öncülüğündeki NATO birliklerinin çekilmesini ardından Taliban saldırılarının arttığı Afganistan'da yeni bir gelişme yaşandı. Savunma Bakanı'nın evine bombalı saldırı düzenlendi

SHABER3.COM

Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Muhammedi'nin, Kabil'in Şir Pur bölgesindeki evinin önünde, akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Emniyet yetkilileri, saldırganlardan birinin bomba yüklü aracı, akşam saatlerinde Muhammedi'nin evinin önünde patlatmasının ardından diğer saldırganların başka bir eve girerek gelişigüzel ateş açmaya başladığını bildirdi.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, bölgeye giden tüm cadde trafiğe kapatıldı.

Birinci saldırının ardından peş peşe iki bomba sesinin duyulduğu belirtildi.

Saldırganların etkisiz hale getirilmesi için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'in en lüks semtlerinden olan Şir Pur'da, birçok bakanın ve milletvekilinin evi bulunuyor.
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