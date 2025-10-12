Afganistan ve Pakistan birbirine girdi: Sınırda şiddetli çatışmalar yaşandı

Her iki ülkenin güvenlik yetkililerine göre, cumartesi günü geç saatlerde Pakistan-Afganistan sınırında çatışmalar çıktı. Afgan Talibanı, bu hafta başkent Kabil'de Pakistan'ın düzenlediği hava saldırısının ardından Pakistan sınır karakollarına saldırdı.





Pakistanlı güvenlik yetkilileri, Afganistan'dan gelen ve “kışkırtılmamış” olarak nitelendirdikleri saldırılara “tüm güçleriyle” karşılık verdiklerini söyledi. Çatışmaların sınır boyunca altıdan fazla noktada yaşandığını belirttiler.





TALİBAN 3 SINIR KARAKOLUNU ELE GEÇİRDİ

Taliban güçleri, üç Pakistan sınır karakolunu ele geçirdiklerini açıkladı. Pakistanlı güvenlik yetkilileri ise ordularının birkaç Afgan karakolunu imha ettiğini söyledi.





Pakistan ve Afganistan arasında şiddetli çatışmalar yaşandı

Pakistanlı güvenlik yetkilileri tarafından paylaşılan video görüntülerinde, Afganistan'a doğru ateş açıldığı ve gece gökyüzünün aydınlandığı görülüyor.





TALİBAN GECE YARISI BİTİRDİ

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Enayatullah Khowarazmi, bunun Pakistan'ın Afgan hava sahasını ihlaline misilleme operasyonu olduğunu söyledi. Saldırının yerel saatle gece yarısı sona erdiğini belirtti.





Khowarazmi, “Karşı taraf Afganistan hava sahasını tekrar ihlal ederse, silahlı kuvvetlerimiz hava sahasını savunmaya hazırdır ve güçlü bir yanıt verecektir” dedi.





Çatışmaların sona erip ermediğine ilişkin Pakistan'dan hemen bir yanıt gelmedi. 2.600 km uzunluğundaki sınırda gerilim tırmanıyor.





HİNDİSTAN DA İŞİN İÇİNDE

İslamabad, Afgan Taliban yönetiminin, “Pakistan'ın düşmanı” Hindistan'ın desteğiyle Pakistan'a saldıran Pakistan Taliban militanlarını barındırdığını iddia ediyor. Yeni Delhi bu iddiayı reddediyor, Taliban ise topraklarının diğer ülkelere karşı kullanılmasına izin vermediklerini söylüyor.





Pakistanlı yetkililer Kabil'de bir araçla seyahat eden Pakistan Taliban militan grubunun liderini hedef aldığını söyledi.





Liderin hayatta olup olmadığı ise henüz belli değil. İslamabad, Kabil'e “sabrının tükendiği” konusunda uyarıda bulunmuştu.





TALİBAN'IN HİNDİSTAN ZİYARETİ

Taliban yönetiminin dışişleri bakanı bu hafta Hindistan'ı ziyaret etti. Bu, grubun 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana üst düzey bir Taliban yetkilisinin yaptığı ilk ziyaret oldu ve iki taraf ilişkilerini geliştirme konusunda anlaştı. Bu ziyaret Pakistan'da endişeleri daha da artırdı.





Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana Pakistan'daki Pakistan Talibanı’nın saldırıları artış gösteriyor.