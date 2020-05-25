Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan yenemediği Taliban'la barıştı /25 Mayıs 2020 14:59

Afganistan yenemediği Taliban'la barıştı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ile Kabil arasında Ramazan Bayramı dolayısıyla karşılıklı ateşkes ilan edilmesinin ardından, “bir iyi niyet jesti” olarak bu kez cezaevlerindeki 2 bine yakın Taliban üyesinin serbest bırakılacağı vaadinde bulundu.

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Gani’nin Sözcüsü Sadık Sadiki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı, Taliban’ın bayram dolayısıyla ateşkes ilanına karşı bir jest olarak yaklaşık 2 bine kadar Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılması için gerekli süreci başlattı.” dedi.

Euronews'te yer alan habere göre yapılan açıklamada, hükümetin barış sürecinin başarılı olması için başka adımlar da atacağı kaydedildi.

Gani, bayram dolayısıyla ulusa hitaben yaptığı konuşmada, mahkum Taliban üyelerinin serbest bırakılması konusunda gerekli adımı atacağı mesajını verirken, Taliban’dan da elinde bulunan güvenlik güçlerine serbest bırakmasını istemişti.

Taliban ile barış süreci nasıl gelişecek ?

Ateşkes kararı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın Kabil ve Doha ziyaretinin ardından geldi.

Halilzad, Taliban ve Afgan hükümetini şiddeti azaltmaya, Taliban ile şubat ayında imzalanan ve ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesini öngören anlaşmanın sağlanmasında kilit öneme sahip Afganistan içi müzakerelere devam etmeye çağırdı.

ABD ile barış anlaşmasını imzaladığından beri Taliban, ABD ve NATO birliklerine saldırmasa da Afgan Ulusal Güvenlik güçlerine karşı çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.

Anlaşma, yaklaşık kırk yıldır devam eden savaşı sona erdirme yolunda Afganistan için önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.
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