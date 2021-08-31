Afganistan'nın 20 yıllık bilançosu

ABD ve NATO'nun Afganistan misyonu dün itibarıyla resmen zona erdi. Son ABD askerleri dün Kabil'den çekildi. Böylece ABD'nin 11 Eylül saldırıları sonrasında Afganistan'a başlattığı askeri müdahale 20 yılın ardından sona erdi. Yabancı askerlerin çekilmesiyle Taliban ülkede kontrolü hızla sağladı. Peki 20 yıllık Afganistan askeri müdahalesinin ardından nasıl bir bilanço hakim?







Batı'nın "başarısız olduğu" eleştirisi





Rus yapımı saldırı tüfekleri ve tanksavarlara sahip olan radikal İslamcı güçler, süper güç ABD ve zaman zaman sayıları 100 bini geçen uluslararası askerin yer aldığı misyona karşı başarılı oldu. ABD'nin Afganistan'a askeri müdahaleyi başlatmasının nedeni olan, El Kaide'nin düzenlediği 11 Eylül saldırılarının 20'inci yıldönümünde Kabil'de Taliban'ın bayrağı dalgalanıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel Afganistan'a dair açıklamasında, "terörizmle mücadelenin hedefe ulaşmadığını, arzu edilen sonuçlara ulaşılamadığını" teslim ederek, "Bu acı bir sonuç" açıklaması yaptı.





El Kaide zayıfladı mı?





ABD Başkanı Joe Biden, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in 10 yıl önce öldürülmesiyle Afganistan misyonunun en önemli hedefine ulaşıldığını açıkladı. Örgüt gerçekten de zayıfladı ve sonrasında El Kaide tarafından ABD'de benzer saldırılar düzenlenmedi. Ancak Taliban'ın zaferi aynı zamanda El Kaide'nin de başarısı olarak görülüyor. Halihazırda Afganistan'ın büyük bölümünde varlığını sürdürüyor. Berlin merkezli Bilim ve Politika Vakfı'ndan (SWP) terör uzmanı Guido Steinberg, "El Kaide Taliban'la birlikte iktidarı devraldı" yorumunu yapıyor.