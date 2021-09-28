Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'da 220'den fazla kadın yargıç tehlikede /28 Eylül 2021 19:50

Afganistan'da 220'den fazla kadın yargıç tehlikede

Afganistan'da Taliban'ın mahkumları serbest bırakması sonrası 220'den fazla kadın yargıcın ölüm tehditleri nedeniyle gizlendiği belirtildi. Bir kadın yargıç, "Suçumuz ne? Eğitimli olmak mı?" dedi.

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Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi öncesinde çok sayıda Taliban üyesi ve katil hakkında hüküm vermiş 220'den fazla kadın yargıcın saklandığı belirtildi. Kadın yargıçların, cezaevinden çıktıktan sonra kendilerinden intikam almaya çalışan suçlular yüzünden gizlenmek zorunda kaldığı aktarılıyor.

BBC News'un konuştuğu altı eski kadın yargıç, tehditler aldıklarını anlattı. Haberde isimleri güvenlik gerekçesiyle değiştirilerek Sanaa olarak verilen yargıçlardan biri, "Serbest bırakılan eski hükümlülerden, 20'den fazla tehdit telefonu aldım" dedi. Sanaa, bugüne dek baktığı davaların büyük kısmının IŞİD ve Taliban üyeleriyle ilgili olduğunu, şu an 10'dan fazla akrabasıyla saklandığını anlattı. Buna göre, Sanaa'yı aramak için evine giden erkek bir akrabası Taliban'ın saldırısına uğradı. 

Adı Masume olarak verilen bir diğer kadın yargıç ise yıllar içinde bazısı tecavüz, bazısı da cinayetten olmak üzere yüzlerce kişiye ceza verdiğini, yaşadığı kenti Taliban'ın ele geçirmesi sonrasındaysa peşpeşe tehditler aldığını anlattı. "Taliban'ın bütün mahkûmları cezaevinden çıkardığını gece yarısı duyduk. Anında kaçtık. Evimizi ve her şeyimizi geride bıraktık" diyen Masume, "Bazen düşünüyorum, bizim suçumuz ne? Eğitimli olmak mı? Kadınlara yardım etmek ve suçluları cezalandırmak mı?" ifadelerini kullandı. 
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