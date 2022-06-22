Afganistan'da büyük deprem: Yüzlerce ölü

Afganistan'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle en az 255 kişi hayatını kaybetti.





Bakhtar Haber Ajansı, en az 155 kişinin yaralandığını aktardı. ABD Jeoloji Kurumu'nun (US Geological Survey) verilerine göre deprem, başkent Kabil'in güneyindeki Khost kasabası yakınlarında meydana geldi.

'YÜZLERCE VATANDAŞ ÖLDÜ, DÜZİNELERCE EV YIKILDI'





Bakhtar Haber Ajansı, kurtarma ekiplerinin ve helikopterlerin sarsıntıdan etkilenen bölgelere sevk edildiğini bildirdi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada depremin Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da yaklaşık 119 milyon kişi tarafından hissedildiği aktarıldı.Taliban'ın afet yönetimi yetkilisi Mohammad Nassim Haqqani, doğudaki Nangarhar ve Khost eyaletlerinde de ölümlerin kaydedildiğini söyledi. Taliban'ın hükümet sözcüsü yardımcısı Bilal Karimi ise, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Paktika eyaletinin dört ilçesi şiddetli bir deprem sarsıldı, yüzlerce vatandaşımız öldü ve yaralandı ve düzinelerce ev yıkıldı. Felaketi önlemek için tüm yardım kuruluşlarını bölgeye derhal ekip göndermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı