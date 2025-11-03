Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'da deprem: Çok sayıda ölü var! /03 Kasım 2025 12:25

Afganistan'da deprem: Çok sayıda ölü var!

Afganistan'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

SHABER3.COM

Afganistan'ın kuzeyinde dün gece meydana gelen 6,3'lük deprem can kaybına neden oldu. Afganistan Sağlık Bakanlığı, Samangan ve Belh vilayetlerinde 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 320 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

DW Türkçe'nin haberine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) yerel saatle 00.59'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,3 olarak duyurdu. Depremin merkez üssünün Mezar-ı Şerif şehrinin yakınlarında olduğu belirtildi. Depremin derinliği ise 28 kilometre olarak tespit edildi.

Ağustos'taki depremde 2 binden fazla can kaybı
Afganistan'ın doğusunda Ağustos ayı sonunda meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 7 Ekim 2023'te Herat vilayetinde peş peşe meydana gelen 6,3'lük iki depremde ise yaklaşık bin 500 kişi ölmüştü.

İki tektonik plakanın çarpıştığı bir alan olması nedeniyle Afganistan'ın Hindukuş Dağları bölgesinde sıklıkla deprem meydana geliyor. İngiliz Jeolojik Araştırmalar (BGS) kurumunun verilerine göre 1900 yılından bu yana bölgede büyüklüğü 7'yi aşan 12 deprem kaydedildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Afganistan'da deprem: Çok sayıda ölü var! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:26:38