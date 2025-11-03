Afganistan'da deprem: Çok sayıda ölü var!

Afganistan'ın kuzeyinde dün gece meydana gelen 6,3'lük deprem can kaybına neden oldu. Afganistan Sağlık Bakanlığı, Samangan ve Belh vilayetlerinde 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 320 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.





DW Türkçe'nin haberine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) yerel saatle 00.59'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,3 olarak duyurdu. Depremin merkez üssünün Mezar-ı Şerif şehrinin yakınlarında olduğu belirtildi. Depremin derinliği ise 28 kilometre olarak tespit edildi.





Ağustos'taki depremde 2 binden fazla can kaybı

Afganistan'ın doğusunda Ağustos ayı sonunda meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 7 Ekim 2023'te Herat vilayetinde peş peşe meydana gelen 6,3'lük iki depremde ise yaklaşık bin 500 kişi ölmüştü.





İki tektonik plakanın çarpıştığı bir alan olması nedeniyle Afganistan'ın Hindukuş Dağları bölgesinde sıklıkla deprem meydana geliyor. İngiliz Jeolojik Araştırmalar (BGS) kurumunun verilerine göre 1900 yılından bu yana bölgede büyüklüğü 7'yi aşan 12 deprem kaydedildi.