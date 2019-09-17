Afganistan'da Gani'nin mitingine saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı intihar saldırısı düzenlendi.





Saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Gani'nin durumunun iyi olduğu açıklandı.





SEÇİM MİTİNGİNE GELENLER HEDEF ALINDI





Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde Cumhurbaşkanı Gani'nin katıldığı seçim mitingi için toplanan kalabalığın arasında bomba saldırı gerçekleştiği kaydedildi.





Bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.





Saldırının bir polis aracına yerleştirilmiş patlayıcının infilâk etmesi sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.





Saldırı esnasında miting alanında olan Gani'nin patlamadan zarar görmediği belirtiliyor.





Başşehir Kabil'de de başka bir patlama meydana geldiği, saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.





Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.