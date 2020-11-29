Afganistan'da güvenlik güçlerine saldırı: 30 ölü

Afganistan'ın Gazni vilayetinde düzenlenen bombalı araç saldırısında en az 30 güvenlik görevlisi öldü. Bir kamu güvenliği binasını hedef alan saldırıda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.







Gazni Hastanesi'nin Başhekimi Baz Muhmamed Hemat, şu ana dek 30 kişinin cesedinin ve 24 yaralının hastaneye ulaştırıldığını söyledi. Hemat, "Bütün kurbanlar güvenlik görevlisi" dedi. Çevredeki sivil yerleşimlerin de saldırıda hasar aldığı, ölü ve yaralı sayısının artmasının beklendiği belirtildi.





TALİBAN İDDİALARI YALANLAMADI





İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Reuters'ın ulaştığı Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise saldırıyı kendilerinin düzenlediği iddiasını ne doğruladı, ne de yalanladı.





TALİBAN'I ELEŞTİREN BAŞKANA DA SUİKAST GİRİŞİMİ





Ülkenin doğusundaki Zabul vilayetinde de, Taliban'a eleştirileriyle tanınan Eyalet Konseyi Başkanı Hacı Ata Jan Hakbayan'ın konvoyu bombalı saldırıyla hedef alındı. Saldırıda bir kişi öldü, Hakbayan'ın kendisi dahil 23 kişi yaralandı. Bu saldırıyı da üstlenen olmadı.





Afganistan, hükümetle Taliban arasındaki barış görüşmelerinin Katar'ın başkenti Doha'da devam etmesine rağmen, son aylarda peşpeşe bombalı araç saldırılarına sahne oluyor.