Afganistan'da insan kaçırma ve fidye vakaları yükseldi

Afgan Sağlık Hizmetleri Derneği, son iki ayda yedi üyelerinin kaçırıldığını duyurdu.Açıklamada, özel sektör mensuplarının kaçırılmasının artık bir kültür haline geldiği vurgulandı.







Son olarak Mezar-ı Şerif şehrinde bir doktor alıkonulmuş, kaçıranlar fidye karşılığı doktoru serbest bırakacaklarını ileri sürmüştü.Ancak doktor, fidyenin verilmesine rağmen öldürülmüştü.





Sermayeleri çekme uyarısı





Afgan Döviz Büroları Sendikası da ülkedeki kötüleşen güvenlik durumundan kaygı duyduklarını aktardı.Sendika, özel sektör çalışanlarının güvenliğinin sağlanmaması durumunda, ticari faaliyetlerini durduracaklarını ifade etti.





Bazı dış yatırımcılar da, özel sektör için güvence oluşturulmazsa, sermayelerini ülkeden çekebileceklerini duyurdu.Taliban yönetimi, geçen hafta çok sayıda kişi hırsızlık ve adam kaçırma suçlamalarıyla gözaltına alındığını bildirdi.





Yerel basında daha önce çıkan haberlere göre, iki ay içinde 40'tan fazla iş insanı kaçırıldı.





Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası, kaçırma olaylarının büyük kısmının Kabil, Kandahar, Kunduz, Herat ve Belh şehirlerinde meydana geldiğini açıklamıştı.