Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'da intihar saldırısı: En az 20 ölü /12 Ocak 2023 08:42

Afganistan'da intihar saldırısı: En az 20 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı girişi yakınlarında, Çinli bir heyetin ziyareti öncesi bir kişinin düzenlediği intihar saldırısında en az yirmi kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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Görgü tanıkları bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcıları ateşlediğini belirtirken, Kabil Polis Sözcüsü Halid Zadran patlamayı doğrulayarak can kayıplarının olduğunu teyit etti.

AFP tarafından doğrulanan bir videoda, patlama sonrasında yüksek duvarlı bakanlık yerleşkesinin dışındaki yolda cesetlerin bulunduğu görüldü. Videoda ayrıca birçok yaralıya da yardım götürülmeye çalışılıyordu.

AFP'ye konuşan Enformasyon ve Kültür Bakan Yardımcısı Muhacir Farahi, "Bugün Dışişleri Bakanlığına bir Çin heyetinin gelmesi gerekiyordu, ancak patlama sırasında orada olup olmadıklarını bilmiyoruz" dedi.

Geçen ay da Kabil'de yoğunlukla Çinli iş insanlarının kaldığı bir otele silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayda en az beş Çin vatandaşı hayatını kaybetmişti.


Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) 'Horasan kolu' IŞİD-H üstlenmişti. Örgüt ayrıca geçen aralıktaki Pakistan'ın Kabil büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı da gerçekleştirdiğini kabul etmişti

Taliban ve İD-K katı bir Sünni İslamcı ideolojiyi paylaşıyor ancak Taliban'ın daha mütevazı ve içe dönük bağımsız bir Afganistan'ı yönetme hedefi yerine İD-K küresel bir "halifelik" kurmak için mücadele ediyor.

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