Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'dan yeni emir /17 Ağustos 2021 17:41

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'dan yeni emir

Taliban hareketinin 20 yıl aradan sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesi sonrasında yaşanan hareketli günler devam ediyor. Taliban kılığına giren bazı silahlı erkek gruplarının yağmalama olaylarına karıştığı haberleri üzerine yeni bir adım atıldığı belirtildi.

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Taliban'dan yapılan açıklamada, harekete bağlı güçlere kimsenin evine girmeme ve özellikle başkent Kabil'deki büyükelçilik araçlarına müdahale etmeme emri verildiği belirtildi.

Açıklama, Taliban kılığına giren bazı silahlı erkek gruplarının bir gün önce yağmalama olaylarına karıştığı haberleri üzerine yapıldı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Taliban, hükümet yetkilileri için genel af ilan ederken, Kabil'deki fırın ve eczanelerin yeniden açıldığı, başkent sokaklarında da geçmişe kıyasla daha çok trafik olduğu bildiriliyor.

Kabil sakinleri, Kabil'in yavaş yavaş açılmasına karşın, halk arasında herhangi bir yönetimin olmadığı kaygıları ve belirsizliği olduğunu söylüyor.
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