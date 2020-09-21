Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'da ordu sivilleri vurdu /21 Eylül 2020 19:49

Afganistan'da ordu sivilleri vurdu

Afganistan'da Taliban ve hükümetin barış görüşmeleri için Katar’da biraraya gelmelerinin ardından, ordu tarafından bir köye hava saldırısı düzenlendi. Bir Taliban militanının evinin hedef alındığı belirtilen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 24 kişi öldü.

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Afganistan’da ordunun düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 24 kişi hayatını kaybetti. Operasyon Kunduz bölgesinde yapıldı. Görgü tanıkları, cumartesi düzenlenen saldırıda hedef alınan evin hemen yanında bombanın düştüğü anda yedi çocuğun bulunduğunu söyledi.

Köyde yaşayanlar bombardımanda bir Taliban militanının evinin hedef alındığını belirtse de, ölenleden birinin yakını olan Muzaffer Han “Barış yapmak istiyorsanız neden bombardıman yapıyorsunuz. Bir Taliban üyesi yüzünden 20 sivil öldü” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hava saldırısı Taliban ve hükümet temsilcilerinin barış görüşmeleri için Katar’da biraraya gelmelerinin ardından düzenlendi. Afgan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada hava operasyonuyla birlikte 30 Taliban militanının öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada sivillerin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak da soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Hava operasyonuna hedef olan Seyid Ramazan köyü, Taliban kontrolündeki bir bölgede yer alıyor. Taliban’dan yapılan açıklamadaysa saldırı kınandı ve örgütün bölgede herhangi bir askeri operasyon içerisinde olmadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada da, sivil kayıplar nedeniyle hem Afgan hükümeti hem Taliban sert biçimde kınandı.
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